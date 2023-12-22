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كيفية مشاركة الألعاب على بلاى ستيشن 4 مع الأصدقاء فى 5 خطوات

12/22/2023 11:19:35 PM
(MENAFN- Youm7) يمكنك مشاركة الألعاب أو تجربة الألعاب التي يمتلكها أصدقاؤك، حتى لو كان لديك نسخة رقمية فقط مع PlayStation 4، كما بإمكانك مشاركة الألعاب مع الأصدقاء والعائلة، مما قد يوفر عليك الكثير من المال وفقا لتقرير digitartlend.



كيفية مشاركة الألعاب على PS4


ستعلمك هذه الإرشادات كيفية مشاركة الألعاب على PS4، وبأبسط العبارات يسمح لك ولشخص آخر بربط مكتبات الألعاب التي اشتريتها من متجر PlayStation والوصول إليها بشكل جماعي مع قيود أقل مرفقة.



وفى هذه العملية، ستحتاج فقط إلى الوصول إلى جهاز PS4 الخاص بصديقك وتفاصيل حسابك الرئيسي وهى كالتالي:



الخطوة 1: ابدأ بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation Network الخاص بك على وحدة تحكم أحد الأصدقاء.



الخطوة 2: حدد الإعدادات في قائمة PlayStation 4 الرئيسية.




الخطوة 3: حدد إدارة الحساب .



الخطوة 4: حدد التنشيط باعتباره جهاز PS4 الأساسي لديك .



الخطوة 5: حدد تفعيل، قد تحتاج إلى إلغاء تنشيط وحدة تحكم PS4 الخاصة بك باعتبارها وحدة التحكم الأساسية للقيام بذلك. ضع ذلك في الاعتبار إذا كنت تواجه مشكلة في جعل جهاز PS4 الخاص بصديقك هو وحدة التحكم الأساسية.



من المفترض أن يكون لديك الآن إمكانية الوصول إلى جميع الألعاب الموجودة في مكتبتك والمتاحة للعب على وحدة التحكم الخاصة بصديقك.



ولا يزال يتعين تنزيل العناوين على محرك الأقراص الثابتة لجهاز PS4، ولكن ليست هناك حاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك على جهاز PlayStation الخاص بصديقك.



وإذا كنت تقوم بتبادل الوصول إلى مكتبات الألعاب الرقمية الخاصة بك، فاطلب من صديقك أو أحد أفراد عائلتك إكمال الخطوات من 1 إلى 4 على جهاز PS4 الخاص بك.












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