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إدانة خمسة من الصرب بقتل مدنيين في مجازر طائفية البوسنة عام 1992

12/22/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حكم على خمسة من صرب البوسنة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و20 عاما لإدانتهم بقتل عشرات المدنيين البوسنيين بينهم أطفال ونساء في بداية الحرب الطائفية في البوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

وحكمت محكمة الدولة البوسنية على إيليا زوريتش بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانته بالمشاركة في مذبحة راح ضحيتها 29 من النساء والاطفال لجأوا الى منزل في بلدة زيكوفي بمنطقة برييدور (شمال غرب).

وهذه هي العقوبة القصوى لجرائم الحرب بموجب القانون المحلي.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأنه من بين أحد عشر جنديا وشرطيا سابقين يحاكمون منذ 2015 في هذه القضية، تمت تبرئة ستة لكن ايا منهم لم يكن حاضرا عند تلاوة الحكم في المحكمة الابتدائية.

وارتكبت المجزرة في زيكوفي في 25 يوليو 1992 في اليوم الثالث من عملية "تطهير" البلدة التي قُتل ما لا يقل عن 150 من سكانها على أيدي قوات الجيش والشرطة التابعة لصرب البوسنة بحسب النيابة العامة.
وقال القاضي سابان ماكسوميتش إنه لم يتم العثور على رفات
32
مدنيا
قتلوا.

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