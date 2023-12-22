فرنسا توقيف خمسة أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب أن أجهزة الاستخبارات أوقفت خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.

وأكد مصدر قريب من الملف في تصريح لوكالة فرانس برس أن الموقوفين أودعوا الحبس الاحتياطي الجمعة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتّصلة بهم.

وتزامنت التوقيفات مع دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مسؤولي المناطق إلى "يقظة قصوى" في فترة عيد الميلاد، بسبب "ارتفاع كبير جدا في مستوى التهديدالإرهابي".