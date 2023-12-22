فرنسا توقيف خمسة أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب أن أجهزة الاستخبارات أوقفت خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.
وأكد مصدر قريب من الملف في تصريح لوكالة فرانس برس أن الموقوفين أودعوا الحبس الاحتياطي الجمعة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتّصلة بهم.
وتزامنت التوقيفات مع دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مسؤولي المناطق إلى "يقظة قصوى" في فترة عيد الميلاد، بسبب "ارتفاع كبير جدا في مستوى التهديد
الإرهابي".
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