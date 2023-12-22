Saturday, 23 December 2023 09:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موازنة مكافحة الأوبئة 2024 ترتفع 1.186 مليون دينار

12/22/2023 11:18:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- ارتفعت موازنة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية للعام 2024 نحو 1.186 مليون دينار، لتصل الى 3.094 مليون، ومقارنة بالعام الماضي فقد بلغت 1.908 مليون.
ويعد من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها العام الماضي، زيادة مجموعة العاملين 670 ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية لرواتبهم، وتعبئة الوظائف الشاغرة والمحدثة، وزيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات 186 ألفا، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات الأخرى 30 ألفا، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات عدد من الخبراء.
كما تركزت زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بـ300 ألف، لتمكين المركز من تجهيز المختبرات اللازمة لعمله.
ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026، مكافحة الأوبئة وتعزيز وتفعيل شبكة المختبرات بالأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات، والربط المباشر للبيانات بنظام الرصد، وتعزيز القدرة والكفاءة الوطنية على اكتشاف ورصد وتأكيد الأمراض المنتشرة والمستجدة، بالإضافة للتنسيق مع جهود المختبرات الوطنية ومراقبتها، لربط البيانات المخبرية بنظام الرصد، وإنشاء مختبر وطني مرجعي منشأ، وشبكة مختبرات فعالة على جميع المستويات مع بيانات مرتبطة بنظام الرصد.
كما يعمل المركز على تهيئة إمكانيات وقدرات وطنية، معززة للكشف عن الأمراض المستجدة والمنتشرة ورصدها وتأكيدها، عبر مختبر المركز، وتعزيز القدرات الوطنية في التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة، وتطوير السياسات والإستراتيجيات والأدلة التوجيهية الصحية، المتعلقة بالتأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة والمرونة.
ويعكف المركز أيضا، على تنسيق ورصد الجهود الوطنية الموجهة إلى الاستعداد لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، وزيادة القدرات والجهود الوطنية المعززة والمنظمة بشأن التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة، والاستجابة لها والقدرة على الصمود في وجهها، وتشمل سياسات صحية وإستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية، معدة لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها، والتعامل معها بمرونة، والمساهمة في برامج البحوث الوطنية والدولية لإنتاج المعرفة المتعلقة بقضايا الصحة العامة، وتطوير أطر الكفاءات الأساسية لتحديد وتصنيف وتوحيد الخبرات في مجال الصحة العامة.
ويهدف المركز ضمن خطته، إلى توفير برامج بناء قدرات عالية الجودة للمهنيين في الصحة العامة، وإعداد سياسات مستنيرة تعنى بالصحة العامة، قائمة على الأدلة البحثية، وقدرات موظفين معززة ببرامج أبحاث منفذة وطنيا ودوليا، وكوادر صحية مؤهلة.
ومن المهام التي تبناها المركز في خططه، رصد وتقييم شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والحيوانات وتغير المناخ، وإعداد تقارير لدراسات حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية، والتهديدات الصحية، بالإضافة لتطوير معايير التهديدات ونظام المراقبة، وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية على وطنيا.
كما يعكف المركز على إعداد تقارير حول شدة وتأثير الأوبئة والأمراض المعدية والتهديدات الصحية، وقائمة معايير التهديدات ونظام المراقبة، ونظام معلومات جغرافية فعال، وتنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى، وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية، ورصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية، وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية، وتوفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحية، والإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية، وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن.

MENAFN22122023000072011014ID1107650441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث