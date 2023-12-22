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مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يكتفي بالصلوات الكنسية بعيد الميلاد

12/22/2023 11:18:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، عدم تقبل المعايدات في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لهذا العام، والاكتفاء بالصلوات الكنسية.
وقال المجلس في بيان صحفي، الجمعة، إن قراره يأتي احتراما لأرواح الشهداء في غزة، وعموم فلسطين، وتعبيرا عن تضامنه مع الأهل فيها، في ظل استمرار معاناتهم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأعرب المجلس عن تقديره للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم جهود جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، مشيدين بدور القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، والتصدي لكل محاولات المساس بأمنه وسلمه المجتمعي.-(بترا)

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