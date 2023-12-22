(MENAFN
- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد عشيرة الفواخرية
بسام هلال عواد الفاخوري
( ابو فراس )
ابن المرحومة نورا موسى بقيلي
و زوج الفاضلة الهام عيد الفاخوري
والد فراس و عصام و رولا
وشقيق بيان وهيلدا والمرحومتين ابتهاج وابتسام والمرحوم باسم
الذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 22-12-2023 عن عمر يناهز 81 عامآ
و سيتم تشيع جثمانه اليوم السبت الموافق 23-12-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من كنيسة المقبرة ام الحيران
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم الاثنين الموافق 25-12-2023 الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة الروم الأرثوذكس- العبدلي
تقبل التعازي اليوم السبت بعد الدفن مباشرة ويوم غد الأحد من الساعة الرابعة وحتى التاسعة التاسعة مساء في قاعة كنيسة الروم الأرثوذكس في العبدلي.
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
MENAFN22122023000072011014ID1107650436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.