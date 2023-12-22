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بسام هلال عواد الفاخوري

12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقل الى الأمجاد السماوية فقيد عشيرة الفواخرية بسام هلال عواد الفاخوري ( ابو فراس ) ابن المرحومة نورا موسى بقيلي و زوج الفاضلة الهام عيد الفاخوري والد فراس و عصام و رولا وشقيق بيان وهيلدا والمرحومتين ابتهاج وابتسام والمرحوم باسم الذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 22-12-2023 عن عمر يناهز 81 عامآ و سيتم تشيع جثمانه اليوم السبت الموافق 23-12-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من كنيسة ‏المقبرة ام الحيران وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم الاثنين الموافق 25-12-2023 الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة الروم الأرثوذكس- العبدلي تقبل التعازي اليوم السبت بعد الدفن مباشرة ويوم غد الأحد من الساعة الرابعة وحتى التاسعة التاسعة مساء في قاعة كنيسة الروم الأرثوذكس في العبدلي. الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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