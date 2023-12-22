Saturday, 23 December 2023 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن بحث مع غالانت جهود إطلاق المحتجزين بغزة

12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث أمس في اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جهود تسهيل إطلاق "الرهائن" وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وأضافت الخارجية الأميركية أن بلينكن شدد على أهمية منع توسع الصراع وخطوات تهدئة التوترات بالضفة وتجنب التصعيد بلبنان.

MENAFN22122023000072011014ID1107650435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث