بلينكن بحث مع غالانت جهود إطلاق المحتجزين بغزة

بلينكن بحث مع غالانت جهود إطلاق المحتجزين بغزة
التاريخ
12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث أمس في اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جهود تسهيل إطلاق "الرهائن" وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وأضافت الخارجية الأميركية أن بلينكن شدد على أهمية منع توسع الصراع وخطوات تهدئة التوترات بالضفة وتجنب التصعيد بلبنان.
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