بايدن عن 7 أكتوبر: أشعر بالحزن

بايدن عن 7 أكتوبر: أشعر بالحزن
التاريخ
12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "يشعر بالحزن لسماع خبر عن مقتل مواطن أميركي على يد حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر الماضي".
وأضاف بايدن أنه يجدد التعهد الذي قطعه على نفسه لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وهو أن إدارته لن تتوقف عن العمل حتى تتمكن من استعادتهم جميعا.
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