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بايدن عن 7 أكتوبر: أشعر بالحزن

12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "يشعر بالحزن لسماع خبر عن مقتل مواطن أميركي على يد حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر الماضي".
وأضاف بايدن أنه يجدد التعهد الذي قطعه على نفسه لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وهو أن إدارته لن تتوقف عن العمل حتى تتمكن من استعادتهم جميعا.

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