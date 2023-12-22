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الاحتلال يقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة وفجر السبت، اقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لوقوع اشتباكات في مناطق عدة.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، مدينة ومخيم جنين، وتحدثت وكالة (وفا) عن اقتحام عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، للمدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وعن اشتباكات مع قوات الاحتلال.
وتمركزت آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنبن، وتدفع قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور، كما نصبت قوات الاحتلال حواجز في محيط قريتي كفيرت جنوب جنين وزبوبا غربها.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، بلدة يطا جنوب الخليل، وجابت آليات عسكرية شوارع البلدة.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر، وجابت الآليات الشوارع وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، ودارت مواجهات بين مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون الإبلاغ عن إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وداهمت "مركز لاجئ" في مخيم عايدة، وأنزلت العلم الفلسطيني، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع، كما اقتحمت، مساء الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين ونصبت حواجز عسكرية، وشنت حملة تفتيش في المنازل.
وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت، وداهم جنود الاحتلال منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.

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