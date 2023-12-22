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طوفان بيروت.. مياه الأمطار تحاصر العشرات في العاصمة اللبنانية

12/22/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حاصرت مياه الأمطار العشرات في الشمال الشرقي من العاصمة اللبنانية، حيث عملت الأجهزة المختصة المزودة بالجرافات والزوارق والغطاسين على إنقاذ العالقين بالأبنية وبالسيارات.
وأدى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق إلى تشكل تجمعات مائية لعدم استيعاب القنوات المخصصة لتصريف مياه الأمطار الكميات الهائلة التي هطلت في وقت قصير نسبيا، إضافة إلى الضعف في البنى التحتية والقصور في إجراءات الصيانة الدورية.

كما تسببت مياه الأمطار بغرق آليات في النفق المؤدي إلى مطار بيروت، وانهيار مبنى قديم وجدار ضخم في بلدة بيت الدين في منطقة الشوف، وسد الطمي الذي جرفته الأمطار الطرقات.

ووفق خبراء الأرصاد الجوية فإن كميات الأمطار التي سجلت يوم الجمعة تراوحت بين 70 إلى 80 ملم في بيروت، ووصلت في مناطق أخرى في لبنان إلى أكثر من 100 ملم، أي ما يعادل نسبة الهطول المطري في شهر، ولفتت إلى أن المنخفضات الجوية تسجل حدة وتطرفا هذا العام

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