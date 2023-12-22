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سفير أمريكي سابق لدى الاحتلال: حماس لن تهزم

12/22/2023 11:17:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علق السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال، مارتن إنديك، الجمعة، على تطورات الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقال مارتن إنديك، إن تل أبيب تشهد اليوم نقطة تحوّل، مع بدء الصحافيين البارزين إخبار جمهورهم بما لن يقوله لهم رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو".
ولفت مارتن إنديك، في تصريحاته المثيرة، عبر منشور له على منصة تويتر "إكس"، إلى أن ما لا يقوله نتنياهو هو أنّ حماس مصابة بكدمات، لكنها لن تهزم"، معتبراً أنّ أفضل ما يمكن أن تفعله تل أبيب الآن هو التفاوض على عودة المحتجزين بثمن باهظ.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة هآرتس العبرية، إلى مهنة" الكذب في كيان الاحتلال، والدعاية السياسية الكاذبة التي يمارسها القادة السياسيون والعسكريون ووسائل الإعلام، متوجّهين إلى المستوطنين بهدف إيهامهم بقدرة "الجيش" على تحقيق الانتصارات.
ووفقاً للصحيفة العبرية، فقد اجتمع الساسة وجنرالات الاحتياط والصحافيون، معاً، في حملة دعاية سياسية كاذبة "انفجرت في وجوهنا صبيحة الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفةً أنّ المستوطنين"يحبون من يكذب عليهم".

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