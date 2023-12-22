Saturday, 23 December 2023 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لشركة بتروبراس

12/22/2023 11:09:43 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
...

ريو دي جانيرو – أصدرت شركة بتروبراس الحكومية بيانًا مساء الأربعاء (20) أفادت فيه إن وكالة تصنيف مخاطر الائتمان“ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني للشركة، فارتفعت درجة تصنيفها من BB- إلى BB مع استقرار مرتقب.

وكانت درجة تصنيف شركة بتروبراس مستقرة على BB- منذ 17 نيسان/ أبريل 2020، علمًا أن درجات تصنيف الوكالة تتراوح بين D و AAA (D، C، CC، CCC، B، BB، BBB، A، AA، AAA) مع إلحاقها بإشارتَي – (ناقص) و + (زائد) للتقييمات المتوسطة، ووفقًا لتقييم الوكالة كلما اقتربت درجة التصنيف من AAA كلما كان الاستثمار أكثر أمانًا.

ويُعتبر التصنيف ابتداءً من درجة BBB وما فوق“تصنيفًأ استثماريًا”، بما معناه أن الاستثمار يصبح أكثر أمانًا.

ووفقًا لشركة بتروبراس فإن ارتفاع تصنيفها الائتماني يعكس تحسنًا في تصنيف البرازيل بشكل عام، فقد ارتفعت درجة تصنيفها من BB- إلى BB في التاسع عشر من الشهر الجاري بعد أن كان مستقرًا على درجة BB- لنحو ست سنوات.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى


بتروبراس

MENAFN22122023000213011057ID1107650426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث