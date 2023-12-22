ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لشركة بتروبراس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ريو دي جانيرو – أصدرت شركة بتروبراس الحكومية بيانًا مساء الأربعاء (20) أفادت فيه إن وكالة تصنيف مخاطر الائتمان“ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني للشركة، فارتفعت درجة تصنيفها من BB- إلى BB مع استقرار مرتقب.

وكانت درجة تصنيف شركة بتروبراس مستقرة على BB- منذ 17 نيسان/ أبريل 2020، علمًا أن درجات تصنيف الوكالة تتراوح بين D و AAA (D، C، CC، CCC، B، BB، BBB، A، AA، AAA) مع إلحاقها بإشارتَي – (ناقص) و + (زائد) للتقييمات المتوسطة، ووفقًا لتقييم الوكالة كلما اقتربت درجة التصنيف من AAA كلما كان الاستثمار أكثر أمانًا.

ويُعتبر التصنيف ابتداءً من درجة BBB وما فوق“تصنيفًأ استثماريًا”، بما معناه أن الاستثمار يصبح أكثر أمانًا.

ووفقًا لشركة بتروبراس فإن ارتفاع تصنيفها الائتماني يعكس تحسنًا في تصنيف البرازيل بشكل عام، فقد ارتفعت درجة تصنيفها من BB- إلى BB في التاسع عشر من الشهر الجاري بعد أن كان مستقرًا على درجة BB- لنحو ست سنوات.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى





بتروبراس