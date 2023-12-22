ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لشركة بتروبراس

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
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ريو دي جانيرو – أصدرت شركة بتروبراس الحكومية بيانًا مساء الأربعاء (20) أفادت فيه إن وكالة تصنيف مخاطر الائتمان“ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني للشركة، فارتفعت درجة تصنيفها من BB- إلى BB مع استقرار مرتقب.
وكانت درجة تصنيف شركة بتروبراس مستقرة على BB- منذ 17 نيسان/ أبريل 2020، علمًا أن درجات تصنيف الوكالة تتراوح بين D و AAA (D، C، CC، CCC، B، BB، BBB، A، AA، AAA) مع إلحاقها بإشارتَي – (ناقص) و + (زائد) للتقييمات المتوسطة، ووفقًا لتقييم الوكالة كلما اقتربت درجة التصنيف من AAA كلما كان الاستثمار أكثر أمانًا.
ويُعتبر التصنيف ابتداءً من درجة BBB وما فوق“تصنيفًأ استثماريًا”، بما معناه أن الاستثمار يصبح أكثر أمانًا.
ووفقًا لشركة بتروبراس فإن ارتفاع تصنيفها الائتماني يعكس تحسنًا في تصنيف البرازيل بشكل عام، فقد ارتفعت درجة تصنيفها من BB- إلى BB في التاسع عشر من الشهر الجاري بعد أن كان مستقرًا على درجة BB- لنحو ست سنوات.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
بتروبراس
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