Saturday, 23 December 2023 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصيل عراقي: استهدفنا منصة غاز إسرائيلية بالبحر المتوسط

12/22/2023 7:34:00 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت قبل أيام منصة غاز إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط بطائرة مسيرة.

وقالت العملية استهدفت
حقل حقل كاريش للغاز، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة للهدف.

MENAFN22122023000151011027ID1107650311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث