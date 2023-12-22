فصيل عراقي: استهدفنا منصة غاز إسرائيلية بالبحر المتوسط

فصيل عراقي: استهدفنا منصة غاز إسرائيلية بالبحر المتوسط
التاريخ
12/22/2023 7:34:00 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت قبل أيام منصة غاز إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط بطائرة مسيرة.
وقالت العملية استهدفت
حقل حقل كاريش للغاز، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة للهدف.
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