308 آلاف أسرة في غزة فقدت منازلها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فقدت 308 آلاف أسرة منازلها من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتّى مساء الجمعة ، عن استشهاد أكثر من 20 ألفا، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية؛ وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من الأهالي في القطاع.
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