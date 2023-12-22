308 آلاف أسرة في غزة فقدت منازلها

MENAFN - Khaberni) خبرني - فقدت 308 آلاف أسرة منازلها من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتّى مساء الجمعة ، عن استشهاد أكثر من 20 ألفا، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية؛ وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من الأهالي في القطاع.