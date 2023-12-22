ميداني غزة 2: الخدمات الطبية تتجاوز مهام التدخلات الجراحية إلى مع

MENAFN - Khaberni) خبرني - يبذل الأردن أقصى جهوده سعيا لمساندة الأهل في غزة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع، ولم يوفر جهدا في سبيل إسناد الغزيين بكل ما أوتي من قوة، من خلال الإنزالات الجوية التي اخترق من خلالها الحصار المفروض على القطاع تارة، وبقوافل المساعدات عبر معبر رفح تارة أخرى.

ولم يكتف الأردن بمستشفى ميداني واحد في القطاع، فجراح الغزيين غائرة في قلوب الأردنيين، ما دفع باتجاه إقامة مستشفى ميداني غزة /2 في خان يونس ليسهم في لأم جراح أهلنا وليكون عنصر دعم طبي ونفسي لصمود الغزيين في وجه وحشية الاحتلال.

ورغم أن المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة تعرض لقصف الاحتلال ورغم إصابة كوادر أردنية في ذلك القصف، إلا أن الأردن أبى إلا أن يكون متواجدا مع أهلنا في غزة على الأرض. مصرا على إدامة عمل المستشفى من خلال الإنزالات الجوية للمواد الطبية والمواد اللازمة لإدامة العمل بإصرار وعزيمة.

والاستهداف الذي وقع لمحيط المستشفى الميداني الأردني، وأصيب فيه 7 من كوادر المستشفى، يأتي ضمن سلسلة محاولات إنهاء مرتكزات الحياة في غزة وإجهاض صمود الغزيين بوجه آلة القتل الصهيونية، لكن الأردن رد الضربة بإنشاء مستشفى آخر ليؤكد على موقفه المتجذر والداعم للفلسطينيين.

ومنذ بدء عمل المستشفى الجديد في خان يونس، في 29 من تشرين الثاني الماضي وحتى الـ21 من كانون الأول الحالي، استقبل 15474 حالة. كما أجرت كوادر المستشفى 4473 عملية جراحية، بمعدل 203 عمليات جراحية يوميا.

ويستقبل المستشفى الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي والتي يتم تحويلها من مجمع ناصر الطبي، وحسب أهمية الحالة، بناء على اتفاق مع مدير عام مستشفيات قطاع غزة الدكتور محمد الزقوت، فالمستشفى يعمل بما يخدم المصلحة العامة في غزة، وسعيا لتحقيق الفائدة الأكبر من كوادره.

ورغم أن المستشفى الميداني غزة / 2 في خان يونس هو مستشفى جراحي، ومخصص لاستقبال الحالات التي تحتاج تدخلا جراحيا، إلا أنه يستقبل الحالات الطارئة من المواطنين، خصوصا حالات إصابات الحرب.

وتؤكد إدراة المستشفى ان الميداني غزة / 2 في خان يونس

يستقبل الحالات الطارئة على مدار الساعة. ويعمل طيلة أيام الأسبوع، ولا يغلق أبوابه أبدا، فالحدث جلل والإصابات تقع على مدار اليوم.

وتؤكد أن استقبال المراجعين والمحولين من مجمع ناصر الطبي يكون على مدخل المستشفى وهو أمر مناط بالشرطة الفلسطينية إضافة إلى أحد مرتبات حماية المستشفى. مشيرة إلى أن السيدة التي تدعي عدم تقديم العلاج لها، لم تلتق بأي شخص من كوادر المستشفى قطعيا.

يشار إلى المستشفى ان الميداني غزة / 2 أمسى موئلا للغزيين، فالكثيرون يتجمعون عند مدخله بحثا عن الأمن وسعيا لتوفير احتياجاتهم.

العين الدكتور إبراهيم البدور، الذي خدم في المستشفى الميداني في شمال قطاع غزة لمدة زادت عن 3 اشهر، يؤكد أن التواجد إلى جانب الغزيين كان شرفا عظيما بالمساهمة في صمودهم لافتا إلى أن المشوار بعده وعلى مدى 13 عاما أكمله نخبة أبناء القوات المسلحة - الخدمات الطبية وقاموا بعمليات معقدة تتعلق بالدماغ والعمود الفقري وتم إنقاذ حياة الكثير من المصابين.

يذكر أن المستشفى الميداني الأردني في مدينة شمال غزة تأسس في 26 يناير 2009 ويقع مقره في حي تل الهوى في مدينة غزة وتبلغ قدرته السريرية 40 سريرًا.

ويضيف الدكتور البدور أنه "عندما تم ارسال المستشفى الميداني الثاني - خان يونس - تواصل معي اطباء من الخدمات الطبيه يطلبون مني ان ازكيهم عند مدير الخدمات لكي يذهبوا ويقومون بخدمة الاهل في غزة وإسنادهم في حصارهم".

ويبدي الدكتور البدور استغرابه مما يحدث من تشكيك وإشاعات وتأويلات واختلاق قصص غير منطقية رغم كل الجهود التي تقدم ومع كل الدعم الانساني والسياسي والدبلوماسي على جميع المستويات من اعلى الهرم في الدولة من جلالة الملك والملكة وولي العهد وصولا إلى الدعم الشعبي من مساعدات ومظاهرات، ما يشير إلى أن هناك من يعمل من وراء حجاب لزعزعة هذه اللحمة بين الأردنيين والغزيين.

ويدعو الدكتور البدور الجميع للوقوف ضد هذه الشائعات وكذلك الاشخاص والجهات التي تهدف إلى إضعاف دور الأردن في دعم القضيه ودعم الأشقاء في غزة.

ولا يفوت المراقب التعزيزات التي أمدت بها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي الأربعاء المستشفى بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية، وفي إطار الدور الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

ويأتي إرسال وحدات كافية من مختلف الزمر إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على تسيير المساعدات الإغاثية والإنسانية والعلاجية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر مختلف الطرق والوسائل لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع.