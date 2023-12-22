الأزمات تشطب «توشيبا» من البورصة وتدفعها إلى عالم الملكية الخاصة

بعد قرابة القرن ونصف القرن في السوق، و74 عاماً كشركة مساهمة عامة، شطبت بورصة طوكيو، أسهم ((توشيبا))، في ما يُعدّ بمثابة تحذير للمستثمرين العالميين بشأن ((ما ينجح وما لا ينجح في اليابان))، بحسب قول أحد أعضاء مجلس الإدارة المغادرين.

وخروج ((توشيبا)) من الأسواق العامة، هو نتيجة لأكبر عملية استحواذ عن طريق الاقتراض على الإطلاق في البلاد، إذ كلّفت تريليوني ين ياباني، أو ما يعادل 14 مليار دولار أمريكي، في صفقة قادتها مجموعة الاستثمار الخاص ((جابان إندستريال بارتنرز)).

وجاءت هذه الصفقة بعد ثمانية أعوام حافلة بالاضطرابات، شملت فضيحة احتيال محاسبية، وأزمة مالية، وبيعاً للأصول بأسعار بخسة، فضلاً عن حرب مريرة بين الإدارة والمساهمين الناشطين.

وطيلة هذه الأعوام، أظهرت ((توشيبا)) عيوباً كثيرة بمجال الحوكمة، وتردداً مؤسسياً في التحرك على نحو يخدم مصالح المساهمين، بحسب مديري صناديق احتفظوا بأسهم الشركة في هذه الفترة، وأعضاء سابقين في مجلس الإدارة، ما زالوا ممنوعين من التحدث علانية، إلى جانب مصرفيين ومحامين قدموا استشاراتهم للشركة خلال تجاربها العديدة أمام المحاكم.

وقال أحد الأعضاء الذين غادروا مجلس الإدارة: ((شعرت، في النهاية، بأن الكثير من مشكلات الحوكمة في توشيبا، ليست قابلة للإصلاح))، مضيفاً أن تحول عملاق الصناعة الياباني إلى الملكية الخاصة، كان السياق الوحيد تقريباً الذي ستكون الشركة مجبرة فيه على إعادة الهيكلة، وبيع الأصول غير الأساسية، والتركيز على استغلال رأسمالها بطريقة أكثر كفاءة.

وأضاف العضو، الذي عمل لصالح العملاق الذي يصنّع كل شيء، من البطاريات والرقائق، إلى المعدات النووية والدفاعية: ((توشيبا تبدو دائماً وكأنها شركة مملوكة للدولة، لم تتمتع أبداً بعقلية تركز على مصالح المساهمين)).

ورفضت ((توشيبا)) التعليق، لكنها أعلنت في بيان أنها ((تخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل جديد مع مساهم جديد))، وأنها ((ستسعى جاهدة لتعزيز قيمتها المؤسسية، والإسهام في المجتمع)).

وذكر مسؤول تنفيذي في شركة استثمارات خاصة على صلة بـ ((توشيبا))، أن أزمتها التي طال أمدها، يجب أن تكون ((قراءة إلزامية)) لأي مستثمر يدرس السوق اليابانية، على اعتبار سهولة إمكانية إطلاق مليارات الدولارات من القيمة المُحتجزة في السوق.

ويرى عضو سابق في مجلس إدارة الشركة، أن ((المؤسسات المالية، مثل شركات الاستثمارات الخاصة وصناديق التحوط، تعتبر اليابان فرصة رائعة، ولا شك أن هذا سيستمر. لكن توشيبا تقدم دراسة حالة عن مدى تباين توقعات الإدارة والمساهمين)).

وتابع: ((تطلّب الأمر الكثير من الوقت لإقناع إدارة توشيبا بأن المساهمين شركاء، وليسوا معارضين)). لكن آخرين، بينهم نبيل بهنجي كبير مديري المحافظ لدى صندوق ((إليوت)) الناشط، الذي عُيّن بمجلس إدارة ((توشيبا))، كمدير مستقل في 2022، فقال إنه يأمل أن تكون ((توشيبا))، ((دراسة حالة لملحمة تجديد أيقونة يابانية)).

وتساءل أعضاء في مجلس الإدارة المغادر، عمّا إذا كان سيتم الانتباه لتحذيرات الخطر التي سلّطت أزمة ((توشيبا)) الضوء عليها، طوال الأزمة التي دامت ثمانية أعوام. وفي عامها الأخير كشركة عامة، أشرف على ((توشيبا)) مجلس إدارة شمل نساء وغير يابانيين ومساهمين نشطاء.

وعلى النقيض، فإن كافة أعضاء مجلس الإدارة الستة الجدد، الذين رشحتهم ((جابان إندستريال بارتنرز))، من اليابانيين الذكور، وسيحتفظ تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي، فقط بوظيفته.

ورجح عضو سابق بمجلس الإدارة، تقسيم ((توشيبا)) في نهاية المطاف إلى عدة شركات، وذلك في غياب أضواء التدقيق المرتبط بكونها شركة عامة، وهي الخطة التي اقترحها مستشارون في 2021، لكن رفضها مساهمون، في جو عكّر صفوه انعدام شديد للثقة.

لكن بيعها إلى مجموعة استثمارات خاصة، كان تتويجاً لعملية بدأت في 2017، حينما أقنع ((غولدمان ساكس))، الشركة، بإصدار أسهم جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، باعتبارها طريقة لتجنب الإفلاس.

واشترت صناديق تحوط غالبية الأسهم الجديدة، ما يعني، بعد أعوام من التعامل مع مؤسسات محلية سهلة الانقياد، أن ((توشيبا)) تواجه مجموعة مساهمين صارت تتألف فجأة من صناديق أجنبية شرسة وعدائية، تدفع المجموعة نحو إطلاق العنان للقيمة المُحتجزة في الأعمال غير الأساسية.

وقال مستشار للشركة: ((كانت المشكلة تكمن في أن توشيبا ترسّخت لديها فكرة أنها ستسعى دوماً للتوسع، ولذا، نظرت الإدارة للشركة، باعتبارها قصة للنمو. لكن المساهمين الجدد، مع ذلك، رأوا فيها القيمة، ولطالما كان هذا مصدراً لانعدام الثقة والخلاف)).

وأشار أربعة من أعضاء مجلس الإدارة المغادر، إلى أن الوضع بين المساهمين والإدارة وصل مرحلة في 2021، كان من الصعب فيها إيجاد حل للمضي قدماً، لافتين إلى انحلال عقدة الأزمة بمجرد انضمام مستثمرين نشطاء من ((إليوت)) و((فارالون)) إلى مجلس الإدارة.

وأضاف أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ((آمل في أن ما حدث لتوشيبا سيكون إيذاناً ببدء عهد، تتمتع فيه قيمة المساهمين بتقدير أكبر، وحيث يبدأ مديرون مستقلون بمجالس إدارة أخرى، في استغلال سلطاتهم على نحو أكثر صرامة مما كانوا عليه سابقاً)).