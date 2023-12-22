رئيسة «أكسنتشر»: أغلب الشركات غير مستعدة بعد للتوسع في الذكاء الاصطناعي

أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة ((أكسنتشر)) للاستشارات أن غالبية الشركات ليست مستعدة بعد لطرح الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع؛ وذلك لافتقارها بنية تحتية قوية للبيانات، أو لأنظمة الرقابة اللازمة لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وقالت جولي سويت، الرئيسة التنفيذية لـ((أكسنتشر))، في حوار مع ((فايننشال تايمز))، إن التكنولوجيا الأكثر إثارة للاهتمام في 2023 تمر بمرحلة تجريبية لدى أغلب الشركات، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين في فضاء الاقتصاد الكلي تعيق الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة.

وأعلنت ((أكسنتشر)) عن قفزة كبيرة أخرى للإيرادات من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر، مع تحقيقها حجوزات بقيمة 450 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار في الأشهر الستة السابقة. لكنها مع ذلك تظل ضئيلة مقارنة بالمبيعات الإجمالية للمجموعة والبالغة 64 مليار دولار سنوياً.

وأضافت سويت بأن المسؤولين التنفيذيين للشركات حريصون على نشر التكنولوجيا؛ لفهم البيانات في مؤسساتهم على نحو أفضل، أو لزيادة أتمتة خدمة العملاء، لكن ((الشيء الذي سيعيق ذلك هو أن أغلب الشركات ليس لديها قدرات ناضجة للبيانات. وإذا لم تكن تستطيع استخدام بياناتك، فلن تقدر على استخدام الذكاء الاصطناعي.

ولذلك، نتوقع أن يشكل هذا جزءاً كبيراً من أعمالنا بعد ثلاثة إلى خمسة أعوام)). وتتفاخر ((أكسنتشر)) وشركات استشارات أخرى باستثمارات بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك توظيف وتدريب العمالة؛ أملاً في تحقيق مكاسب كبيرة من تعميم التكنولوجيا للعملاء حول العالم.

وأشارت سويت إلى تأني وحذر المسؤولين التنفيذيين في تعميم التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن كيفية حماية بيانات الملكية وبيانات العملاء، وفي ظل تساؤلات حول دقة النتائج التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتابعت سويت: ((ما زلنا في المرحلة التي عندما يُسال فيها الرؤساء التنفيذيون عما إذا كان هناك شخص في مؤسساتهم بإمكانه إخبارهم عن المجالات التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، أو عن مخاطره وكيف يمكن تخفيفها، فستكون الإجابة بـ لا)).

وقالت: ((هناك فجوة بين إعلان التزامك بالذكاء الاصطناعي المسؤول وامتلاك البرامج التي تتيح تحقيق ذلك على أرض الواقع. ومن الجيد أن الأشخاص لا يحاولون الوثب فوق هذه الفجوة، لذلك، هم يتسمون بالحذر في عملية الطرح، ما يحد من بعض فرص التوسع على المدى القريب)).

وذكرت سويت أن هذا الحذر المؤسسي من شأنه تخفيف المخاوف بشأن تجاوز تطوير الذكاء الاصطناعي لقدرة البشر على السيطرة عليه، وهو أحد أوجه القلق التي شهدت مناقشات حادة بين خبراء التكنولوجيا، خاصة ((أوبن إيه آي))، مطورة أكبر نموذج لغوي وراء ((تشات جي بي تي)).

وأطاح مجلس إدارة ((أوبن إيه آي)) غير الهادف للربح، بمؤسسها، سام ألتمان، الشهر الماضي، بعد خلاف داخلي، لكن أعيد تنصيبه على رأس الشركة بضغوط من الموظفين. وأثارت هذه المشكلة تساؤلات حول كيفية إدارة ((أوبن إيه آي)).

وتتيح ((أكسنتشر)) أدوات ذكاء اصطناعي توليدي، تستند إلى تكنولوجيا ((أوبن إيه آي))، من خلال شراكة مع ((مايكروسوفت))، وبإمكانها مساعدة العملاء في تخصيص النماذج بحيث تدمج بياناتهم الخاصة. وأخبرت سويت، ((فايننشال تايمز)): ((ليست مسؤوليتي معرفة ما إذا كانت أوبن إيه آي تتمتع بالحوكمة المناسبة))، وأردفت:

((سواء كانت أوبن إيه آي أو أي نموذج تأسيسي آخر، تكمن وظيفتنا في فهم النموذج، وإدراك مخاطره، ثم مساعدة عملائنا في الحصول على القيمة من هذه النماذج مع إدارة المخاطر في الوقت نفسه)).

ولفتت سويت إلى شعورها بالارتياح لمستوى الشفافية حول كيفية عمل النماذج. وأفادت سويت بأن النواحي التي كان تعميم الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر تقدماً، تشمل إدارة معلومات الشركات مثل استخدام البيانات الداخلية للكشف عن الاحتيال لدى مصرف ما، أو تداول السلع لدى شركة للطاقة. كما يزداد استخدام العملاء للتكنولوجيا في خطوط مساعدة خدمة العملاء أو روبوتات الدردشة، بيد أنه يبقى للعمالة البشرية الإشراف على الإنتاج.

وتوظّف ((أكسنتشر)) قرابة 750,000 شخص في 120 دولة، وتقدم استشارات لتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأعمال، كما تستعين بمصادر خارجية مثل مراكز خدمة العملاء. وحققت أسهم الشركة مكاسب بنحو 25% هذا العام، لكنها مع ذلك لم تعد إلى المستوى المرتفع الذي سجلته في 2021، حينما تسابقت الشركات لتحديث التكنولوجيا لديها إبان جائحة فيروس كورونا.

وأدى انكماش العملاء في قطاع التكنولوجيا إلى عرقلة نمو ((أكسنتشر)) العام الماضي، فيما تطبق سويت برنامجاً لخفض التكاليف، سيطيح بـ19,000 وظيفة.

وأفصحت ((أكسنتشر)) عن تسجيل مبيعاتها في المملكة المتحدة على وجه الخصوص مستويات أقل من المُتوقع، إذ واجهت صعوبات في إيجاد عملاء جدد لتعويض تباطؤ الطلب من القطاع المصرفي. ويواصل العملاء توقيع عقود من شأنها مساعدتهم في خفض التكاليف وإدخال تحسينات على تكنولوجيا المعلومات ستساعدهم في النمو على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن أوجه عدم اليقين ذات الصلة بالاقتصاد الكلي، والظروف الجيوسياسية شكلت رياحاً معاكسة لهم. وقالت سويت ((ليس هناك عملاء يخبرونني برغبتهم في إنفاق قدر أقل على التكنولوجيا))، وأسهبت:

((سينفق أغلب الرؤساء التنفيذيين المزيد إن استطاعوا، لكن الاقتصاد الكلي يشكل تحدياً بالغاً، وليست هناك الكثير من مؤشرات أولية للتعافي الاقتصادي حول العالم. ولا يقول الرؤساء التنفيذيون إن 2024 سيكون عاماً رائعاً، ولذا، سيظل هذا عائقاً في طريق وتيرة الإنفاق)).