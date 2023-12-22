شراكة بين «وورلد وايد تكنولوجي» و«أوبن إنوفيشن إيه آي»

أعلنت شركة وورلد وايد تكنولوجي، إحدى أكبر شركات الابتكار التكنولوجي في العالم، عن شراكة استراتيجية بقيمة 100 مليون دولار مع ((أوبن إنوفيشن إيه آي))، الشركة الناشئة في أبوظبي.

ويعد هذا الاستثمار البارز جزءاً أساسياً من رؤية ((وورلد وايد تكنولوجي)) في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يسلط الضوء على تعزيز الابتكار. وتهدف الشراكة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية من خلال مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، يهدف لاختبار وتحقيق التقنيات المبتكرة في هذا المجال، بدءاً من تطوير الأجهزة وصولاً إلى إثبات الأفكار.

وكجزء من الصفقة، تم تعيين عمر مير، رئيس شركة ((وورلد وايد تكنولوجي))، عضواً في المجلس التنفيذي لشركة ((أوبن إنوفيشن إيه آي)).

وسيتم تعزيز الشراكة بين المؤسستين من خلال دمج منصة ((أوبن إنوفيشن إيه آي)) لنظام التشغيل الذكي مع قدرات ((وورلد وايد تكنولوجي)) المتميزة في تمكين وتسريع الذكاء الاصطناعي. وستستفيد ((أوبن إنوفيشن إيه آي)) من مركز التكنولوجيا المتقدم لدى ((وورلد وايد تكنولوجي)).