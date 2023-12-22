لماذا يمكن أن تؤدي إزالة شعر الأنف إلى الموت؟



حذر خبراء من مخاطر صحية كبيرة

قد تشكل خطراً على حياة الشخص

بسبب إزالة شعر الأنف.





وينزعج الكثير من الأشخاص من شعيرات الأنف حين تطول لتظهر من فتحتي الأنف، لكن الأطباء يحذرون من أن نتفها أو المبالغة في قصها يشكل خطراً على الحياة، فما سبب ذلك؟

في هذا السياق يؤكد إيريش فويغت، طبيب الأنف والأذن والحنجرة من جامعة نيويورك الأمريكية، أنه من الضروري ترك هذه العادة.



وتنقل مجلة "فوكوس" الألمانية عن الطبيب الأمريكي قوله إن شعيرات الأنف تنقي الهواء الذي نتنفسه، ما يبعد الكثير من الشوائب عن الرئة والمجاري التنفسية.

لكن الأمر

لا يتوقف على ذلك فقط، ففي المكان الذي تنمو فيه الشعيرات داخل تجويف الأنف، تتكاثر البكتيريا أيضاً. وحين يقوم الشخص بنتف شعيرات الأنف أو قصها، تنشأ أماكن مفتوحة صغيرة، ما يمكن الطفيليات من الدخول إلى المكان.

وينتمي الأنف إلى ما يُسمى بـ"مثلث الخطر في الوجه". والأوردة التي تمر فيه، تكون على اتصال مباشر بالدماغ. وإذا ما وصلت هذه البكتيريا إلى داخل هذه الأوردة، فإنها يمكن أن تتسبب بالتهابات خطيرة للغاية، مثل "خراج الدماغ والتهاب السحايا"، كما يقول فويغت، الذي يحذر من أن مثل هذه الالتهابات يمكن أن تتسبب بموت الشخص وفقا لدويتشه فيله.

وبالتالي ينصح الطبيب الأمريكي بأن العناية بجمالية الأنف تعني تقصير الشعر داخله، وليس نتفه أو قصه كثيراً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز