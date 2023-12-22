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تحفيز الحبل الشوكي يخفف الاكتئاب

12/22/2023 7:33:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشارت دراسة جديدة إلى أن التحفيز الكهربائي الخفيف للحبل الشوكي يساعد في تخفيف الاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن الحبل الشوكي يعمل كنوع من الطرق العصبي السريع، حيث ينقل المعلومات من جميع أنحاء الجسم إلى مراكز المزاج في الدماغ.

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