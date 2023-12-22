تحفيز الحبل الشوكي يخفف الاكتئاب

تحفيز الحبل الشوكي يخفف الاكتئاب
التاريخ
12/22/2023 7:33:41 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أشارت دراسة جديدة إلى أن التحفيز الكهربائي الخفيف للحبل الشوكي يساعد في تخفيف الاكتئاب.
وأوضح الباحثون أن الحبل الشوكي يعمل كنوع من الطرق العصبي السريع، حيث ينقل المعلومات من جميع أنحاء الجسم إلى مراكز المزاج في الدماغ.
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