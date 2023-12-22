في عالم متسارع تنافسي نسعى فيه لكل جديد وكل منا لديه ما يليق بالتسويق؛ كتاب (تعلم التسويق كأنك تعيش قصة حب) يمهد لك فنون التسويق.

بعد المقدمة يبدأ توجيهك لقراءة الكتاب في (كيف تم تقسيم هذا الكتاب؟)؛ ليستهل بعرض خطة التسويق في (الاستراتيجية - الحياة بعد يوم البداية) موضحاً مكونات خطة التسويق وإنشاء النبذة التعريفية لمشروعك أو خدماتك؛ لينتقل إلى (الطريقة الأولى لخلق قيمة في أي سوق عمل) بالعناية بما يشعر به العملاء مؤكداً ذلك في (كيف تكون الأفضل في العالم؟) ومجيباً عن سؤال (لماذا نقوم بالترويج؟) في نقاط.

وموضحاً الخطوات في ست استراتيجيات إذ إنه (لا مكان للأمل وحده في استراتيجيات التسويق)؛ فتذكر (أن الأشياء التي يؤمن بها عملاؤك هي ما تميزك عن منافسيك)، وعليه يكون (تضاؤل قيمة الوصول) إلى العميل مقارنة بالكيفية والفئة المستهدفة الحقيقية، وبه تكون إجابة (كيف تملك العالم بين يديك؟).

ويلتفت إلى (حدود معرفة ((الطريقة التي يقوم عليها أي عمل تجاري))) موجهاً ذلك في أسئلة وموضحاً (تأثير المحتوى الرائع في التسويق)، ومؤكداً أهمية العناية بالتطور وليس زيادة المبيعات فحسب، والسوق مملوء بالمسوقين؛ فـ(اختر شيئاً واحداً).

وينتقل إلى (السياق - تخلص من خطة العمل النمطية واكتب خطاباً لعميلك المستقبلي) ويضرب مثالاً لذلك ثم يقف عند (مشكلة تحديد وضعك الحالي) ويليه طرائق تطوير المنتجات وبيعها و(جذب الاهتمام) والابتكار؛ ليصل إلى (القصة - التسويق ليس قِسماً) ثم يستعرض كيفية تحديد السعر وتقديم الخدمات أو المنتج حتى يصل إلى (كن جزءاً من القصة)؛ ليختم بـ(إلى أين أتمنى أن نصل؟) قبل (شكر وتقدير).

الكتاب مقالات مقسمة إلى ثلاثة أقسام: (الاستراتيجية، والسياق، والقصة) بعبارة سهلة قريبة.