«وداعاً جوليا» ينال جائزة في «الجونة السينمائي»

توج الفيلم السوداني ((وداعاً جوليا)) للمخرج محمد كردفاني بجائزة الجمهور في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي أسدل الستار أول من أمس في مدينة الجونة الساحلية المصرية.

وهذه أحدث جائزة يحصدها الفيلم الذي رشحه السودان هذا العام للمنافسة في جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. وفاز الفيلم الكوري الجنوبي (في يومنا) للمخرج هونج سانج سو بنجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل وذهبت نجمة الجونة الفضية لفيلم الرسوم المتحركة (كلب سلوقي وفتاة) للمخرج الإيطالي إنزو دالو ونال الفيلم البرازيلي (درب غريب) للمخرج جوتو بارنتيه نجمة الجونة البرونزية.

وحصلت بروين رجابي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم العراقي (سعادة عابرة) وحصل باتسوج أورتسيخ على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (لو أمكنني الغرق بسبات) من منغوليا.