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«ليلة الفلامنكو» تحتفي بتاريخ الأندلس في قصر الإمارات

12/22/2023 7:33:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) الحفل الفني ((ليلة الفلامنكو)) الذي أُقيم على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، وشهد إقبالاً كبيراً من المهتمين بالفنون والثقافات المتنوعة ومحبي هذا الفن العريق.

وهدف الحفل الذي قدمته آنا موراليس للاحتفاء بالتراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، حيث تُعتبر آنا، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، أحد أشهر وألمع نجوم هذا الفن الإسباني العريق وأبرز فنانيه المعاصرين في العالم. وجسد الحفل التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة.

وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)): ((شهدنا اليوم أمسية غنائية وأدائية مرموقة لفن أندلسي يجمع أبرز الثقافات والحضارات. وندرك أهمية التراث الأندلسي بصفته نموذجاً ملهماً للتعايش والحوار وترسيخ أسس السلام بين مختلف الثقافات والشعوب. وتعكس هذه المبادرة والحفل التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة، وتسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات وإسبانيا)).

ويندرج حفل ((ليلة الفلامنكو)) ضمن فعاليات البرنامج الفني لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تسليط الضوء على الحضارة العربية في الأندلس، وقيم التسامح والتعايش، والاحتفاء بموروثها الحضاري والثقافي والفني.

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