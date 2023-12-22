«الكناغر».. رسالة من أجل التعاون وترسيخ قيم المحبة

قدمت فرقة مسرح دبي الأهلي، وضمن عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ17، الخميس، عرضاً مسرحياً حمل عنوان ((الكناغر)) من تأليف وإخراج الفنان سالم التميمي، في ثاني تجربة مسرحية إخراجية له في مسرح الطفل وفي هذا المهرجان، وتمثيل كل من الفنانين:

عبدالله المهيري، عبدالله صنقور، عبدالله عقيل، دنيا يوسف، ليان المحلاوي، نساء المازمي، عبدالله دلفش، سارة المازمي، خالد حسين، سعيد ربيع، عمران النوبي، أحمد علي، خولة عبدالسلام، ياسين الدليمي. وتحث المسرحية الأطفال على التعاون وترسخ قيم المحبة والسلام في أذهانهم.

صيادون

حكاية العرض بدأت بمجموعة من الصيادين متوجهين بسيارتهم إلى الغابة، من أجل اصطياد الكناغر بغية الحصول على المال الوفير، تلك الكناغر التي كانت تعيش بمحبة وسلام ووئام قبل أن تدب الخلافات بينها، الأمر الذي سهل على الصيادين مهمتهم في الصيد، باعتبار أن الخلافات بين المجموعة الواحدة تؤدي إلى التباعد، ويصبحون لقمة سائغة لمن أراد بهم الشر.

ويترك الكنغر القوي الغابة، ويهب للعيش وحيداً، ظاناً أن الكناغر لا يحبونه ولا يفضلون بقاءه بينهم، فتقرر الكنغر ((بيبي)) الصغيرة اللحاق به والبحث عنه، لتضيع في دروب الغابة، وهنا يستغل الصيادون هذه الفرصة الذهبية التي جاءتهم على طبق من ذهب، إذ يعثر الصيادون على الكنغر الصغيرة ((بيبي)) والكنغر القوي.

ويقعان في شراكهم التي نصبوها لهما، حتى يتمكن بعدها الكنغر القوي من الإفلات من قبضة الصيادين، وتبقى بيبي حبيسة، هذه الحوادث التي حصلت في الغابة، وجعلت الحادثة الكناغر يعودون إلى رشدهم وينبذون خلافاتهم، ويتوحدون من أجل التصدي للصيادين وإعادة ((بيبي)) إلى أحضان أمها، فيضعون خطة محكمة للإيقاع بالصيادين، ونجحوا في إنقاذ ((بيبي)) حينما عادوا فريقاً واحداً متحابين ومتوحدين، ويعيشوا بمحبة وتعاون وسلام.

حوى العرض العديد من الرسائل الأخلاقية المهمة للأطفال، منها أهمية التعاون بين أفراد المنطقة الواحدة، من أجل العيش بسلام، وكذلك التأكيد على المحبة والائتلاف بين الأفراد، من أجل أن يظلوا أقوياء ومتحدين، كذلك شدد العرض على أهمية العمل ونبذ الكسل، من أجل مجتمعات فاعلة ومتطورة، كما أراد العرض إيصال فكرة مهمة للأطفال، بعدم القيام بأي فعل أو تصرف دون أخذ مشورة وإذن الوالدين، كي لا يقعوا فيما لا تحمد عقباه.