عربات الطعام في دبي.. نكهات عالمية تلبي جميع الأذواق

باتت عربات الطعام مشهداً متكرراً في مناطق دبي الحضرية، وهذه الظاهرة التي اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة، رأى فيها كثيرون إشارة إلى بزوغ ثقافة جديدة في طريقة تناول الطعام، تسعى دبي دوماً إلى تطويرها، وتقديم كل ما يرضي زوارها ليقضوا أوقاتاً ممتعة على ارضها.

هذا عدا تشكيلها خياراً لرواد الأعمال الطامحين لاقتحام صناعة المطاعم وتقديم تجربة فريدة مختلفة تلبي أذواق المستهلكين الأصغر سناً وتفضيلاتهم العصرية بوجه خاص.

أطباق شهية

تلفت صحيفة ((هندو)) إلى أن تلك المقطورات المتنقلة تسد الفجوة ما بين المطاعم الراقية والشعبية في دبي، وهي تقدم أطباقاً شهية بنكهات عالمية وبأسعار مناسبة. وبناءً على ذلك، يتعين على كل من يريد تنشيط حاسة التذوق لديه، وفق الصحيفة، أن يستكشف هذا الجانب الجديد والمثير من دبي.

حيث تشكل المناطق التي تتواجد فيها هذه العربات ساحات لتناول الطعام، وأن ينغمس في مشهد مقطورات الطعام النابض بالحياة، والذي يحول تناول الطعام إلى تجربة مثيرة.

وذكرت الصحيفة أن دبي باتت تضم مجموعة متنامية من تجارب مقطورات الطعام التي ترضي مختلف أذواق المواطنين والمقيمين والسياح القادمين من مختلف أرجاء العالم، وأوضحت أن مقطورات الطعام لا تقدم وجبات طعام فحسب، بل تجربة مليئة بالنكهات تمزج بين الوجبات السريعة والوجبات المتميزة.

سندويشات

وداخل مقطورات الطعام التي تنتشر على شاطئ البحر أو في أرجاء المدينة، يمكن تناول سندويشات التاكو المحشوة بالجبنة والبرغر اللذيذ وبطاطا الكمأة والمرطبات والأطعمة العربية والمأكولات الهندية، هذا عدا تناول مأكولات تدمج بين مطابخ عدة، كدمج طبق الكاري التقليدي مع شاورما البحر المتوسط، أو سندويشات التاكو بالدجاج المتبل مع صلصلة محلية الصنع، أو الطهي الياباني مع طعام أمريكا اللاتينية، كما أن بعض مقطورات الطعام تقدم مرطبات صحية أو خالية من الغلوتين.

إطلالات

وتلفت الصحيفة، في هذا السياق، إلى أن بعضاً من تلك المقطورات تحول إلى مطاعم ثابتة مكيفة مع طاولات في دبي بعد أن حقق شهرة واسعة، وبعضها الآخر حقق شهرة على ((انستغرام)) لتشكيله عملاً فنياً بحد ذاته بألوانه النابضة وزخرفته، فيما يقدم غيرها إطلالات رائعة وإيقاعات موسيقية مع مواقف سيارات مجانية.

وتذكر، كمثال، ساحة المأكولات ((لاست اكزيت)) في دبي باعتبارها ملاذاً لتذوق الطعام، حيث يمكن داخلها التنزه في الهواء الطلق أو تناول الطعام في السيارة، خاصة مع وجود 60 مقطورة للاختيار بينها.

لافتة إلى أن تلك الأكشاك تمثل محطة أحلام عشاق الطعام، بين مطاعم البرغر وأكشاك التاكو ووفرة أطعمة الشارع العربي، وتحظى المواقع التي تنتشر فيها هذه المقطورات بخدمات متكاملة بما في ذلك ، نقاط شحن السيارات الكهربائية وأجهزة الصراف الآلي ومواقف فسيحة للسيارات، وخلفيات مثالية لصور ((انستغرام)) تعززها أضواء النيون.