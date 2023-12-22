ألحان الموسيقار عمر خيرت تصدح في دبي أوبرا 29 الجاري

فعاليات فنية متنوعة تقدمها دبي أوبرا خلال الفترة المقبلة، إذ تستقطب نخبة من مبدعي العالم، وعلى رأسهم الملحن وعازف البيانو وقائد الأوركسترا عمر خيرت، الذي سيحيي حفلاً فنياً في 29 ديسمبر الجاري.

وسيقدم عمر خيرت خلال الحفل الكثير من أعماله التي لاقت إعجاباً كبيراً من عشاق الموسيقى، ليعيش جمهور دبي ليلة لا تنسى حافلة بالألحان ومليئة بالمتعة والترفيه والمرح.

ويمتلك عمر خيرت (75 عاماً) موهبة فريدة في دمج الألحان العربية المعاصرة مع التأثيرات الغربية بسلاسة، وقدم مجموعة رائعة تضم أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مرموقة، ونال شهرة عالمية خلال مسيرة إبداعه الطويلة.

وتستقبل دبي أوبرا عمر خيرت مع مجموعة كبيرة من عازفي الأدوات الموسيقية والآلات الإيقاعية والوترية والنفخ والمفاتيح وغيرها، ليعزف الموسيقار أروع السيمفونيات الخالدة، التي ستشعل حماس الحضور في دبي أوبرا. تجدر الإشارة، إلى أن خيرت قدم أكثر من 50 مقطعاً صوتياً لفيلم ودراما تلفزيونية، تشمل مجموعة غنية من الأنواع الموسيقية، بما في ذلك موسيقى الجاز والبوب ​​والروك والشرق الأوسط.