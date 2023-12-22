«مرافئ تعبير» في دبي.. حوارات ملهمة تعزز الحراك الثقافي

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، جلستين نقاشيتين ضمن فعاليات ((مرافئ تعبير))، التابعة لملتقى تعبير الأدبي 2023، الذي نظمته الهيئة في ديسمبر الجاري، لتسليط الضوء على أهمية الأدب والثقافة في تعزيز الحراك الثقافي في دبي، والتواصل الفكري والإبداعي بين مختلف الشرائح الثقافية عبر إبراز قصص الإلهام والأمل واستكشاف التحديات والإنجازات في رحلة القراءة الشخصية.

وفي مكتبة هور العنز العامة، ناقشت الجلسة الأولى التي نظمت بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، كتاب ((نور يسطع بالأمل)) للكاتبة روضة عادل محمد، فأبرزت الكاتبة الآراء والأفكار المملوءة بالأمل والقوة في كتابها من بداية تحليل الشخصيات والأحداث والرسائل وصولاً لأسلوب الكتابة وتفرده.

مصدر إلهام

وتطرقت الجلسة إلى كيفية تحدي الكاتبة الإعاقة في حياتها وكتاباتها، مستخدمة تجربتها الشخصية مصدرَ إلهام للآخرين، كما تحدثت عن أهمية الإرادة والتصميم في التغلب على الصعاب، وكيف يمكن للأدب أن يكون أداة قوية لتحقيق التمكين الذاتي والاعتراف بقيمة كل فرد، وأشارت إلى الأهمية الكبيرة للأدب في تغيير النظرة الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

((تجربتي مع القراءة))

وتناولت الجلسة الثانية التي نُظمت بعنوان ((تجربتي مع القراءة))، وبالتعاون مع مرسى البرتقال، تجارب مختلفة وملهمة في مجال القراءة؛ إذ شهدت مشاركة نخبة من القرّاء والمبدعين الذين شاركوا قصصهم ورحلاتهم في عالم القراءة والتحديات التي واجهوها وكيفية التغلب عليها.

وركزت الجلسة على الدور الحاسم للقراءة في تشكيل الوعي الشخصي والثقافي والحاجة إلى دعم المجتمعات القارئة وتشجيع الحوار المستمر في أهمية القراءة والتعلم المستمر، وتبادل المشاركون تجاربهم في دور الكتب في مواجهة الصعاب الشخصية وتعزيز بناء مسارات مهنية ناجحة، إضافة إلى التطرق إلى أهمية توفير محتوى قرائي متنوع يلبي احتياجات القرّاء من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.

والجدير بالذكر أن ((مرافئ تعبير)) تندرج ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي 2023، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون بدبي ((دبي للثقافة)) في ديسمبر الجاري، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء.