أحمد بن سعود: المحافظة على التراث الثقافي تجسيد لرسالة الإمارات الحضارية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أول من أمس، افتتاح فعاليات الدورة الثانية لـ((أيام رأس الخيمة التراثية)) التي تنظّمها دائرة الآثار والمتاحف في الإمارة، أمام ((متحف رأس الخيمة الوطني))، وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أهمية المحافظة على التراث الثقافي للدولة باعتباره انعكاساً لذاكرة الوطن، وتجسيداً لرسالة الإمارات الحضارية، وهويتها الوطنية، وتاريخها العريق.

وقال الشيخ أحمد بن سعود: ((نفخر بموروثنا الثقافي والحضاري الضارب في عمق التاريخ، ونعتز بقيمنا وعاداتنا التي غرسها الآباء والأجداد في نفوسنا، والتي شكلت هويتنا الإماراتية، ورسمت ملامح إرثنا الثقافي الذي يعد جسراً للتواصل بين الأجيال، ولغة للحوار بين الثقافات، ورسالة نستمد منها أسمى معاني الانتماء للوطن)).

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود، بالتنظيم المتميز لـ((أيام رأس الخيمة التراثية))، لافتاً إلى ضرورة صون القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، وترسيخ التراث الثقافي في نفوس الأجيال الناشئة باعتبارها مسؤولية مجتمعية، تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات التراثية والثقافية.

وشهد الشيخ أحمد بن سعود، بحضور عدد من المسؤولين، والشخصيات الثقافية، والتراثية، والمجتمعية، ومجموعة من الفنانين الإماراتيين، العمل التاريخي ((ملحمة جلفار الصمود)) الذي يروي أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها رأس الخيمة، ويسلّط الضوء على أبرز شخصيات الإمارة عبر التاريخ.

ويقدّم الحدث لجميع أفراد المجتمع من الساعة الـ4 عصراً وحتى الـ9 مساءً مجموعة من الفعاليات التراثية، والحرفية، والألعاب الشعبية، إلى جانب العروض الحيّة للعادات والتقاليد المجتمعية، بمشاركة الجمعيات التراثية، ونحو 40 حرفياً.