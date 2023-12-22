مهرجان الشيخ زايد .. أجواء ثقافية وترفيهية عالمية في رأس السنة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والأنشطة الجديدة والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، وسط أجواء ثقافية ترفيهية عالمية ستشهد استقطاب ملايين الزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم.

ألعاب نارية

ويشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات جديدة واستثنائية للاحتفال بالعام الجديد يأتي في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية الذي سيستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، لتمنح زوار المهرجان تجربة حماسية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024.

عروض الدرون

وسيحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروضاً مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، والتي ستشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية.

كما سيحظى الزوار أيضاً بالاستمتاع بأضخم عرض لليزر والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة أيضاً، بالإضافة إلى العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة، والتي ستلهم الزوار من كل الفئات العمرية لاستقبال العام الجديد.

عروض فنية

وسيعش كل زوار المهرجان أجواء من السعادة والمرح في ظل الاحتفال بالعام الجديد من خلال عروض إطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين بألوانها المتعددة والمتميزة، بالإضافة إلى عروض (الدي جي) وعروض عزف الآلات الموسيقية عبر الليزر التي ستمنح الزوار عيش أجواء ترفيهية عالمية لا تنسى للاحتفال بالعام الجديد بصحبة الأهل والأصدقاء.

وخصصت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد شاشات عرض رئيسية خارج ساحة المهرجان لبث الفعاليات والأنشطة والعروض الخاصة بالاحتفال بالعام الجديد، في ظل الإقبال الكبير والمتوقع من زوار المهرجان للاحتفال بليلة رأس السنة وسط التجمع من كل فئات وشرائح المجتمع.

وتقدم القرية التراثية الواقعة في قلب ساحة المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بالعام الجديد منها الرزفة والعيالة، كما تقدم الجهات المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية للزوار، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة المميزة الأخرى للأطفال والتي تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات تقام على مسرح الأطفال.

وتحتفل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان بالعام الجديد 2024 من خلال عروض كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وترفيهية عالمية.