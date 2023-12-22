Saturday, 23 December 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لامار وبن دري في ختام بطولة سلطان بن زايد للبولو

12/22/2023 7:33:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بالمباراة النهائية على اللقب الذهبي بين فريقي لامار بولو وبن دري بولو، على ملعب سلطان بن زايد في نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة، التي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو. وتعد مواجهة فريقي لامار بولو وبن دري بولو هي الثانية بين الفريقين خلال البطولة التي شهدت فوز بن دري في الدور التمهيدي على لامار 10 - 7.

وتقام على هامش الحفل الختامي للبطولة مباراة نهائي الترضية للفرق التي لم تبلغ المربع الذهبي للبطولة الرئيسية، والمقررة على كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، وتجمع فريقي الإمارات بولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق AM بولو بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم في مواجهة هي الأولى بين الفريقين المتأهلين لهذه المرحلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، إقامة مراسم تتويج الفائزين بعد المباراة النهائية، إضافة إلى تكريم الحكام والجهات المساهمة، والعديد من الفقرات الترفيهية والتراثية في أجواء احتفالية، كما تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22122023000110011019ID1107650292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث