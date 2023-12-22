لامار وبن دري في ختام بطولة سلطان بن زايد للبولو

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بالمباراة النهائية على اللقب الذهبي بين فريقي لامار بولو وبن دري بولو، على ملعب سلطان بن زايد في نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة، التي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو. وتعد مواجهة فريقي لامار بولو وبن دري بولو هي الثانية بين الفريقين خلال البطولة التي شهدت فوز بن دري في الدور التمهيدي على لامار 10 - 7.

وتقام على هامش الحفل الختامي للبطولة مباراة نهائي الترضية للفرق التي لم تبلغ المربع الذهبي للبطولة الرئيسية، والمقررة على كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، وتجمع فريقي الإمارات بولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق AM بولو بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم في مواجهة هي الأولى بين الفريقين المتأهلين لهذه المرحلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، إقامة مراسم تتويج الفائزين بعد المباراة النهائية، إضافة إلى تكريم الحكام والجهات المساهمة، والعديد من الفقرات الترفيهية والتراثية في أجواء احتفالية، كما تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور.

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