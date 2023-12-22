30 مشاركاً بدورة مدربي البراعم والناشئين لكرة السلة

اختتمت بنجاح الدورة التدريبية لمدربي كرة السلة للبراعم والناشئين في كرة السلة بأندية دبي والمدارس التعليمية بحضور 30 مشاركاً من السيدات والرجال، وألقى المحاضرات الخبير الصربي نيمانيا بجيدوف، واشتملت الدورة على 3 محاور هي:

التدريب الحركي، تدريب المهارات الأساسية للفئات العمرية، وأساسيات اللعبة. نظم الدورة مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة واستضافتها أكاديمية جام بصالة نادي النصر. وأكد أحمد المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أن فئة البراعم والناشئين هي الركيزة الأساسية في اكتشاف الموهوبين، وقال لدينا سياسة واضحة بشأن تطوير المواهب.

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