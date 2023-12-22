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قمة الوصل وشباب الأهلي في دوري الطائرة اليوم

12/22/2023 7:33:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام اليوم 4 مباريات بالجولة السابعة من دوري الكرة الطائرة للرجال ، ويلتقي عجمان مع بني ياس، والجزيرة مع حتا، والوصل مع شباب الأهلي، والنصر مع العين.

ويخطف ((ديربي دبي))، الأضواء كونه يجمع بين المتصدر شباب الأهلي والوصل صاحب المركز الثالث، فيما تحظى مواجهة النصر والعين، بأهمية جماهيرية.

من ناحية أخرى، تقام اليوم، 5 مباريات بالجولة السادسة من دوري السيدات، ويلتقي الشارقة الرياضي للمرأة مع أي لايت، والوصل مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وايليت مع الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وأبوظبي سبايكرز مع أكاديمية ايبك، ونادي أبوظبي للكرة الطائرة مع الجامعة الأمريكية.

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