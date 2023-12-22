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فضية وبرونزية للإمارات في «عربية الدراجات»

12/22/2023 7:33:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع منتخب الإمارات للدراجات رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في الرياض، وتختتم اليوم، بسباق الفردي العام للشباب والناشئين، ونجح دراج منتخبنا عبدالله جاسم في الحصول على الميدالية الفضية في سباق الفردي العام تحت 23 سنة، بينما حصل المنتخب على برونزية الترتيب العام للفرق، ليصل إجمالي ميداليات الإمارات إلى 12 ميدالية بواقع ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات.

وأقيم سباق الفردي العام لمسافة 155 كم، وشهد مشاركة 48 دراجاً من 9 دول عربية، ونجح المنتخب الجزائري في فرض سيطرته على السباق حتى خط النهاية وجاء المنتخب المغربي وصيفاً بينما نجح دراج المنتخب عبدالله جاسم، في التواجد مع دراجي المنتخب الجزائري والمغربي في آخر 30 كم وحتى خط النهاية، ليحصل على الميدالية الفضية في فئة تحت 23 سنة، كما حصل المنتخب على المركز الثالث في ترتيب الفرق.

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