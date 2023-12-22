كأس آل مكتوم لقوارب التجديف 30 قدماً اليوم

يقام اليوم، سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في نسخته الـ27، ويبلغ طوله 2.3 كيلومتر في مسار انسيابي بقناة دبي المائية.

ينظم السباق الأغلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويعد السباق مسك ختام فعاليات النادي في 2023، ويحظى بأهمية تاريخية باعتباره البطولة الأقوى والأعرق والأجمل في موسم سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، حيث يطفئ اليوم الشمعة رقم 27 منذ انطلاقته موسم 1996 - 1998 بهدف المحافظة على إرث الآباء والأجداد آخر بطولات النادي في عام 2023.

يشارك في السباق 300 بحار خاضوا جولتين مؤهلتين نظمهما النادي في 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري، تأهل بعدها 20 قارباً للمشاركة في الشوط المحلي و10 قوارب لخوض سباق الشوط المفتوح للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال كل التجهيزات لإنجاح هذا السباق الذي تحول إلى ((كرنفال تراثي خليجي)) كبير بمشاركة العديد من الجهات.ونوه إلى أن السباق يتضمن فعاليات مصاحبة من بينها معرض القوارب الحديثة.

والذي سينظم بالشراكة مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، علاوة على عروض موسيقية وأنشطة ثقافية واجتماعية. وأضاف: الموقع سيشهد وللمرة الأولى عروض الموسيقى من قبل الفرقة الموسيقية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، فيما ستوفر اللجنة المنظمة ركن الأكلات الشعبية وركناً خاصاً بالمشاريع التجارية الخاصة بعربات المأكولات.

مبادرة مجانية

وأكد محمد المري أن اللجنة المنظمة وبالتعاون مع شركة في آي بي لخدمات الإسعاف سينظمان مبادرة مجانية لإجراء فحص اختياري للعلامات الحيوية (ضغط الدم والوزن ونسبة الأوكسجين في الدم) للمشاركين والضيوف.

وتواصل مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية اهتمامها بإبراز الفعاليات الرياضية والبحرية في دبي، وستقوم عبر طاقمها الفني بنقل السباق بإشراف عبد الرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية، وفريق العمل بقيادة عبد الخالق آل خميس ويضم المخرج محمد الكتبي وعبدالله بوزنجال ويوسف إبراهيم وإسماعيل عبداللطيف.

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