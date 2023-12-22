الإمارات تستضيف كأس الأمم لقفز الحواجز في المواسم الـ 4 المقبلة

أعلن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، فوز دولة الإمارات باستضافة كأس الأمم للحواجز بحلتها الجديدة وبمشاركة أفضل 10 منتخبات من أنحاء العالم، على مدى 4 أعوام مقبلة، وتنطلق في فبراير المقبل في أبوظبي، وبمشاركة من مختلف دول العالم، وذلك تتويجاً للمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة.

وأوضح أن الحدث الكبير يمثل مرحلة مهمة لفرسان الإمارات قبل المشاركة في أولمبياد باريس، ولا سيما أن الإمارات حريصة على تقديم صورة متميزة للعالم في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وقال: إن حرص القيادة الرشيدة على تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية القارية والدولية لسنة 2022، في الحفل الذي أقيم في نسخته الـ17، يجسد الاهتمام المستمر بغرس القيم التنافسية في نفوس أبناء الإمارات، لرفع علم الدولة، وعزف السلام الوطني في جميع المنصات الخارجية.

وتوجه الريسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل، وتكريم الفائزين، وتمكين أبناء الإمارات من تحقيق طموحاتهم، وتعزيز ريادة الإمارات وتفوقها في المجالات المختلفة، ومنها المجال الرياضي.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ومعالي الدكتور أحمد بن بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على التكريم المتميز للرياضيين أصحاب الإنجازات.

وقال: رياضة الفروسية تحرص على تحقيق الاستدامة في تطورها وريادتها وإنجازاتها في شتى المجالات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإننا في الاتحاد محظوظون بهذه الرعاية التي كان لها أثر ملموس في الإنجازات التي تحققت في كثير من المحافل في السنوات الماضية.

وأكد الريسي تطلع الاتحاد للمنافسة لتحقيق نتائج إيجابية والفوز بميدالية في أولمبياد باريس لسنة 2024، عبر مشاركة منتخب قفز الحواجز في الحدث العالمي الكبير، مشيراً إلى ثقته بفرسان الإمارات الذين نجحوا في التأهل إلى النهائيات.

دعم

وأضاف: بفضل الدعم الذي تحظى به رياضة الفروسية في الإمارات، نمضي قدماً في التطور المستمر، وهناك زيادة في عدد رياضات الفروسية، والفرسان، وفخورون بثقة الاتحاد الدولي للفروسية بإقامة الأحداث العالمية في دولة الإمارات مثل كأس العالم للقدرة العام الماضي في أبوظبي، والعديد من الفعاليات الدولية الأخرى.

وأشار إلى الدور الكبير لدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لفعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية موضحاً أن أبوظبي تستضيف سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار نادي أبوظبي للفروسية في 15 فبراير المقبل.

كفاءة

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الحرص على الارتقاء بكفاءة الكوادر الإماراتية لإثراء العمل الدولي، وإبراز الصورة المشرفة عن أبناء الإمارات، وتأهيلهم في مجالات التدريب والتحكيم لما له من أثر كبير في تطوير رياضة الفروسية، وفي تحقيق الرؤى المستدامة للتطور.

مشيراً إلى أن فوز سلطان اليحيائي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برئاسة المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي بعد منافسة قوية، يصب في هذا الاتجاه ويعزز مكانة الإمارات الرائدة، وقال: تم انتخاب حسام زميت رئيس قسم قفز الحواجز بالاتحاد نائباً لرئيس المجموعة السابعة.

والدكتور علي الطويسي رئيس القسم البيطري في الاتحاد عضواً باللجنة البيطرية في الاتحاد الدولي للفروسية، وتجديد الثقة بمحمد الناخي نائب رئيس لجنة قفز الحواجز، منسقاً للمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وشدد الريسي على حرص الاتحاد على الإسهام في العمل الرياضي الدولي لتكون بصمة الإمارات واضحة في رياضة الفروسية، ولا سيما أن دولة الإمارات تقود العالم في الفروسية والقدرة، جنباً إلى جنب مع التركيز على تطوير رياضات أخرى مثل ((التقاط الأوتاد)) وترويض الخيول، وقفز الحواجز.

نجاح متميز

وأشاد بالنجاح المتميز الذي حققته السباقات الثلاثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في قرية بو ذيب العالمية بالختم في الأسبوع الأول من ديسمبر، والمشاركة الكبيرة لـ437 فارساً وفارسة في سباقات الاسطبلات الخاصة، والسيدات والعمالقة، مشيراً إلى أن هذا السباق حقق صدى كبيراً بمشاركة العمالقة بعد توقفه نحو 10 سنوات.

وعن نجاح استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP 28 وجهود اتحاد الفروسية في هذا الإطار، قال الريسي: الإمارات رائدة عالمياً في الحفاظ على البيئة، واستدامة مواردها، وتقديم الحلول المبتكرة في العديد من المجالات والقطاعات المرتبطة بالبيئة، ويجب على الجميع في الاتحادات والرياضات، المشاركة في إنجاح دور الإمارات لتحقيق الاستدامة، وتعزيز العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة.

وأضاف: فخورون بأن نكون جزءاً من المنظومة العالمية، والإمارات تقود العالم في كثير من المجالات ومنها الاستدامة، وحرصنا عبر كأس العالم للقدرة العام الماضي على تطبيق منظومة مستدامة في البطولة التي شهدت أول مرة في تاريخها السباق الأخضر، بجانب الحرص على إعادة تدوير الماء في منطقة التبريد ليذهب إلى الزراعة.

وإعادة تدوير ((قارورات المياه))، وتبريد الخيل والطرائق البديلة، وحققت قرية بو ذيب للقدرة نجاحاً كبيراً في نشر الوعي البيئي، وتعزيز جودة الحياة المستدامة للموارد الطبيعية، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على الاستدامة وصداقة البيئة وحمايتها.

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