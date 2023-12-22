إقالة 10 مدربين في 11 جولة رقم قياسي في «المحترفين»

لأول مرة في عصر الاحتراف يتم الاستغناء عن خدمات 10 مدربين خلال 11 جولة من عمر دوري المحترفين لكرة القدم، وهو رقم قياسي للتغيير قبل انتهاء الدور الأول، وتكرر هذا العدد من الإقالات في فترات سابقة ولكن خلال موسم كامل.

وبدأت ظاهرة الإقالات في الموسم الحالي مبكراً، بداية بالصربي زيليكو ماركوف مدرب حتا عقب الجولة الثانية، وأتبعه نادي الإمارات بإعفاء محمد جالبوت، ثم خورفكان بإنهاء تعاقده مع عبدالعزيز العنبري، وتواصلت الإقالات بإعفاء كايو زاناردي من تدريب عجمان، وعاد خورفكان مرة أخرى ليعفي مدربه البديل جيرارد.

وتبعه الوحدة بالاستغناء عن بيتسو موسيماني، والنصر عن غوران، والعين عن شرودر، والجزيرة عن فرانك دي بور، وأخيراً الإمارات الذي ودع مدربه لويس بلاناغوما، ليرتفع عدد الأندية التي قامت بتغيير مدربيها إلى 8.

فيما حافظت 6 أندية على استقرارها الفني وهي الوصل مع ميلوش، وشباب الأهلي مع نيكوليتش، الشارقة مع كوزمين، اتحاد كلباء مع فرهاد مجيدي، بني ياس مع ميلانيتش، البطائح مع رادوي.







هدر مالي

ويعتبر دوري الإمارات للمحترفين من الدوريات العربية الأكثر استهلاكاً للمدربين، نظراً لتذبذب النتائج وعدم الوصول إلى سقف طموحات الأندية، مما ترتب عليه عدم استقرار فني يكون له تأثير سلبي على الإنجازات، وهدر مالي يكلف الأندية أموالاً طائلة.

وخلال السنوات الماضية كانت قرارات الإقالة تبدأ ما بين الجولة الرابعة وحتى السادسة، ولكن هذا الموسم بدأت مبكراً من الثانية، رغم وجود ظروف كثيرة لها تأثيرها مثل الطقس الحار، وعدم تألق معظم اللاعبين الأجانب، وعدم وصول معظم اللاعبين لكامل الجاهزية الفنية، ولكن تراجع النتائج جعل الأندية تتعجل في قرار الإقالة، سعياً لتحسين الأوضاع والنتائج قبل فوات الأوان.

88 مدرباً

وعلى مدى 10 مواسم ماضية قامت الأندية بإقالة 84 مدرباً، حيث شهدت المواسم العشرة الأخيرة تعدد حالات الإقالات، ففي موسم 2013 - 2014 تمت إقالة 8 مدربين، وفي موسم 2014 - 2015 أقيل 6 مدربين، وفي موسم 2015 - 2016 تم إقالة 5 مدربين وهو العدد الأقل حتى الآن.

وفي موسم 2016 - 2017 تمت إقالة 9 مدربين، وفي موسم 2017 - 2018 تمت إقالة 8 مدربين، وشهد موسم 2018 - 2019 إقالة 12 مدرباً وهو العدد الأكبر خلال السنوات الأخيرة. وفي موسم 2019 - 2020 تم إقالة 7 مدربين، وفي موسم 2020 - 2021، 10 مدربين، وفي موسم 2021 - 2022 أقيل 8 مدربين، وفي موسم 2022 - 2023 تم إقالة 8 مدربين، وأخيراً شهد الموسم الحالي إقالة 10 مدربين.

توقيت

وعن تلك الظاهرة قال عبدالله حسن المحاضر الفني في الاتحادين الدولي والآسيوي: حالات إقالة المدربين تعود إلى أهداف الأندية في التعامل مع المسابقات، فهناك من يخطط لمجرد البقاء مع ((المحترفين)) إلى فريق ينافس على القمة.

واعتقد أن رهبة البداية أثرت على الفرق التي قامت بتغيير مدربيها مثل الإمارات وحتا العائدين لدوري المحترفين بعد فترة غياب، اختارا توقيت التغيير مبكراً من أجل إعادة ترتيب الأوراق قبل فوات الأوان خصوصاً ووقتها كانت توجد فترة توقف من شأنها أن تفيد المدرب الجديد في التعرف على قدرات اللاعبين وتدارك أي سلبيات في مرحلة البداية.

لااستقرار

وأضاف: للأسف لا يوجد صبر على تحقيق الأهداف من قبل إدارات الأندية التي تقوم بعملية التغيير، ونعلم أن تحقيق الإنجازات يلزمه توافر شرط مهم وهو الاستقرار الفني، كما أن تعدد حالات التغيير يؤدي إلى عدم الاستقرار، ناهيك عن الهدر المالي الكبير الناجم عن شروط جزائية واستقدام أجهزة فنية جديدة، مما يكلف الأندية مبالغ طائلة يكون لها توابع سلبية مستقبلاً.

وتابع: تعاني بعض الأندية من عدم الاختيار الصحيح للأجهزة الفنية من البداية، مما يعرضها للتغيير عند حدوث هزات النتائج، كما يوجد سوء توفيق لعدد من المدربين في النتائج، فأحياناً نجد مدرباً جيداً، ولكنه غير موفق مع فريقه، ومن هنا يلزم التغيير، الذي قد يأتي بثمار إيجابية كما يحدث مع بعض الفرق التي تقوم باستبدال أجهزتها الفنية واستقدام جهاز جديد ينتشل الفريق من عثرته.

صنع الفارق وأضاف عبدالله حسن: أحياناً يدفع المدرب ثمن سوء اختيار اللاعبين خصوصاً الأجانب، وفي الوقت نفسه فإنه إذا أحسن النادي اختيار الأجانب يمكن أن يصنعوا فارقاً كبيراً يستفيد منه فريق الكرة والجهاز الفني، والعكس صحيح، لذلك أصبح من الضرورة على إدارات الأندية الاختيار الجيد للاعبين الأجانب القادرين على صنع الفارق.

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