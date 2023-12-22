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31 لاعباً في قائمة «الأبيض» بمعسكر أبوظبي

12/22/2023 7:33:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم قائمة ((الأبيض)) استعداداً لمعسكر الإعداد في أبوظبي استعداداً لكأس آسيا، ويبدأ المعسكر الثلاثاء المقبل.

وتضم القائمة 31 لاعباً من بينهم 4 حراس مرمى، وعدد من الوجوه الشابة الواعدة، والحراس هم: خالد عيسى، حسن حمزة،علي خصيف وخالد توحيد، وتشمل القائمة خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو، ويخوض ((الأبيض)) مباراتين وديتين خلال المعسكر ، مع قيرغيزستان 30 الجاري، ومع سلطنة عمان 6 يناير .

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