31 لاعباً في قائمة «الأبيض» بمعسكر أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم قائمة ((الأبيض)) استعداداً لمعسكر الإعداد في أبوظبي استعداداً لكأس آسيا، ويبدأ المعسكر الثلاثاء المقبل.
وتضم القائمة 31 لاعباً من بينهم 4 حراس مرمى، وعدد من الوجوه الشابة الواعدة، والحراس هم: خالد عيسى، حسن حمزة،علي خصيف وخالد توحيد، وتشمل القائمة خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو، ويخوض ((الأبيض)) مباراتين وديتين خلال المعسكر ، مع قيرغيزستان 30 الجاري، ومع سلطنة عمان 6 يناير .
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