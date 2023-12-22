دبي تستضيف «بريميير بادل» في نوفمبر 2024

أعلنت بريميير بادل، الجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل، اختيار دبي لاستضافة إحدى البطولات المدرجة ضمن أجندة بطولات بريميير بادل لموسم سنة 2024، وذلك بعد توقيع اتحاد الإمارات للبادل تنس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي اتفاقية استضافة عدة أعوام مع جولة بريميير بادل. وتنطلق بطولة بريميير بادل ((P1 دبي)) الجديدة في شهر نوفمبر من سنة 2024، وهي إحدى البطولات الـ25 المقررة إقامتها على مدار العام في 18 دولة ضمن 5 قارات.

وتستقطب البطولة، التي تنظمها جالوب جلوبال، 320 لاعباً ولاعبة ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، مع تقديم مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية قدرها 470 ألف يورو ما يعادل 1.89 مليون درهم.

وتشهد بريميير بادل زيادة كبيرة في عدد بطولاتها في موسم سنة 2024، بعدما اقتصر موسم سنة 2023 على ثماني بطولات فقط، ويأتي ذلك بعد استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية على جولة البادل العالمية من شركة سيت بوينت إيفنتس في وقت سابق من العام الحالي.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس: تمثل استضافة دبي إحدى بطولات بريميير بادل في سنة 2024 حدثاً بارزاً في الإمارات.

ولا سيما في ضوء المنافسة القوية في استضافة بطولات جولة بريميير بادل بحلتها الجديدة، وتتزايد شعبية رياضة البادل تنس في مختلف أنحاء الإمارات، إذ تضم الدولة أكثر من 250 منشأة مخصصة للبادل وما يزيد على 900 ملعب، كما أصبحت البادل إحدى الرياضات الوطنية الأولى في الدولة، ما يبرز شغف الجمهور الإماراتي بهذه الرياضة.

وقال سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: تمثل دبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وتشكل بطولة بريميير بادل ((P1 دبي)) إضافة فريدة إلى أجندة واسعة من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما أنها تعزز مكانة الإمارة في الساحة الرياضية العالمية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدبي:

نحرص على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ((D33)) الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل 3 مدن في العالم للأعمال والترفيه، وفي هذا الإطار، شهدت رياضة البادل ((P1)) نمواً هائلاً في شعبيتها على المستويين الاحترافي والهواة في دبي في العقد الماضي، وذلك نتيجة تقديم الدعم لهذه الرياضة وزيادة الاهتمام بها من قبل شريحة واسعة من اللاعبين وكذلك الجمهور، ونتطلع إلى الترحيب بكبار اللاعبين العالميين والضيوف والزوار في دبي العام المقبل.

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: تشتهر دبي باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وتسرنا إضافة بطولة بريميير بادل ((P1 دبي)) إلى مجموعة البطولات والمنافسات التي تحتضنها الإمارة سنوياً، ووضعنا العديد من الخطط الطموحة للبطولة ونتطلع للكشف عن تفصيلاتها، إذ نتوقع أن تشكل احتفالية عالمية عند انطلاقها في دبي أول مرة في العام المقبل.

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