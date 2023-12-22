مان سيتي بطل مونديال الأندية للمرة الأولى

كتب مانشستر سيتي تاريخاً جديداً أمس وتوج بكأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 0-4 في المباراة النهائية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة محققاً ((الخماسية))، حيث سبق للفريق تحقيق أربعة ألقاب في عامه التاريخي، هي الدوري والكأس الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية.

وبهذه الإنجازات وضع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مان سيتي ضمن عمالقة أوروبا، وأوصله إلى العالمية منذ أن آلت ملكية النادي الإنجليزي إلى دولة الإمارات.

وكان الأرجنتيني خوليو ألفاريز فرض نفسه نجماً للمباراة النهائية للمونديال بتسجيله هدفين بالدقيقتين 1 و88 وتمريره كرة الهدف الثالث لفيل فودين بالدقيقة 72، فيما سُجل الثاني عبر ((نيران صديقة)) بعدما حوّل قائد فلوميننسي نينو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 27.

وانفرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى أربعة، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013.

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