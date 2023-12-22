تبرُّج بعض الكتّاب

ها نحن في حوار حول مشكلة فكرية متعلقة بالفرق بين نمطين من الوعي، كلما طرحنا فكرتنا ورأينا في المشكلة جاء رد محاورنا برأي هذا وذاك من أهل الفكر. ونحن على دراية بما قاله هذا المفكر وذاك.

وهذا ما تسميه العرب العنعنة، فالعنعنة هي التعبير عن أسلوب القول عن فلان عن فلان أنه قال. وهذه العنعنة التي عليها جمهور من الكتاب سواء كانت في الخطاب المكتوب أو الخطاب الشفاهي هي شكل من أشكال التبرج.

جاء في المعجم العربي بأن التبرج هو التزين، ولما كان التبرج قد ارتبط بزينة المرأة وإظهار زينتها فقد صار هذا المفهوم دينياً.

ولكن كل تزين هو تبرج، واستخدمنا التبرج بوصفه تزيناً، فسنجد إن الحياة المعيشة ذات حالات عديدة من التبرج.

في هذه المقالة سأتحدث عن التبرج بوصفه مفهوماً عاماً لا ينحصر بزينة المرأة وأطبقه على ما سميته تبرج بعض الكتاب.

فماذا يعني أن يتبرج كاتب ما؟ يعني بأنه يتزين بما ليس له ومنه وبغيره ليبدو ذا شأن، وأنا هنا لا أتحدث عن الأبحاث الأكاديمية حول تاريخ المشكلات والأعلام المليئة بالإحالات المرتبطة بالمراجع والأعلام. بل عن الإشارات التي يستخدمها بعض الكتاب التي تحيل إلى قول من هنا وقول من هناك، وعن حالة تقميش مملة كنت قد كتبت عنها مقالاً.

يبدأ بعضهم كتابته بقال (فلان)، لكن المشكلة عندما يقول الكاتب قال فلان ويكون فلان هذا ليس بقائله.

تأمل معي أيها القارئ هذا القول الذي ينسبه بعضهم إلى ابن رشد: ((التجارة بالأديان هي التجارة الرائجة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل)).

هذه اللغة الصحفية المعاصرة ليست لغة ابن رشد لا من بعيد ولا من قريب، فضلاً عن أن أحداً من المتبرجين بابن رشد لا يذكر مرجعه في كتب ابن رشد أبداً.

وقس على ذلك الذين تعج بكتابتهم وسائل التواصل وتبرجون بقول يُنسب إلى ابن خلدون يقول فيه:

((عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون.. والكتبة والقوّالون.. والمغنون النشاز والشعراء النظّامون.. والمتصعلكون وضاربو المندل.. وقارعو الطبول والمتفيهقون (أدعياء المعرفة).. وقارئو الكفّ والطالع والنازل.. والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون.

يضيع صوت الحكماء في ضجيج الخطباء، والمزايدات على الانتماء، ومفهوم القومية والوطنية والعقيدة وأصول الدين)).

لو فكر من نسبوا هذا القول لابن خلدون قليلاً بهذا النص الذي ينطوي على مفاهيم معاصرة كالإنتهازية والقومية والوطنية لأدركوا من فورهم بأنه ليس لابن خلدون.

وأسوأ المتبرجين على الإطلاق أولئك الذين يكتبون أو يحاورون وبين الجملة والجملة يحشرون فيلسوفاً أو مفكراً كما أشرنا أعلاه. هب إنك في حوار حول مشكلة الحرية وتقدم زاوية رؤيتك من وحي واقعك ومعرفتك وتفكيرك المستقل، فيرد عليك المختلف بما قاله ((كانت)) و((هيغل)) و((سارتر)) وسواهم، وعندما تسأل بكل لطف وماذا تقول أنت؟ هذا ليس سؤالاً، هذا احتجاج ودهشة.

فالتبرج بأقوال طغاة القول العظام أو العاديين يجعل المتبرج في أحسن أحواله استاذاً يعرف ما قيل، وهذا مفيد في أحوال التعليم لكنه غير مفيد بالحوار إلا في حدود ضيقة.

إن معرفة تاريخ الأفكار والمفكرين على غاية كبيرة من الأهمية، لأننا نتزود بمفاهيم تساعدنا على الفهم من جهة وتمدنا بقدرة على النقد والتجاوز، من جهة أخرى. أما التجمل بهذا وذاك فهو أقرب إلى الزي الخارجي ولا يقود إلى الإبداع، فالإبداع في الكتابة والأدب والفن ليس سوى إنشاء على غير غرار.