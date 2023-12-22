ليكفوا أذاهم عن الأسرة!

قبل نحو أسبوعين ربما، نشر خبر يفيد أن السلطات السعودية قامت بمنع ناشطة على مواقع التواصل من استخدام هذه المواقع أو الدعاية عبرها بشكل نهائي، وبعدها بعدة أيام تم منع شقيقتها للسبب نفسه، أما السبب فهو قيامهما ببث محتوى يرمي إلى الإساءة للأسرة والعلاقات الزوجية، بما يؤدي إلى بث جو من عدم الثقة وإثارة الشكوك بين الزوجين لاستدعاءات وشواهد لا تمت للمنطق ومصلحة المجتمع.

كثيرون علقوا بأن العقوبة قاسية أو مبالغ فيها، وكان يمكن الاكتفاء بعقوبة محددة بمدة معينة أو توجيه إنذار للفتاتين، إلا أن العقوبة يجب أن لا تقاس بظاهرها، ولكن بتأثير فعل هؤلاء، وارتدادات هذا الفعل على الأسرة والعلاقات الاجتماعية، خاصة ونحن نعيش في زمن التكالب لهدم الأسرة من جذورها، فمن المستفيد؟ ليس سوى هذه الدعوات المنحرفة التي تعلي شأن المثلية والتحول الجنسي والامتناع عن الزواج، والاكتفاء بالمساكنة وغيرها من الدعوات التي لم ولن تجني منها المجتمعات كلها سوى الانحرافات والتفكك والتباعد!

لماذا تخرج فتاة لتحرض الزوجة على زوجها في البيت، وتشكك في تصرفات الزوج وكلامه، وتقدم قراءة فاشلة ورأياً تافهاً، حتى تنفجر الخلافات والشكوك والصراعات بين الزوجين، لتتعالى معدلات الطلاق والتفكك الأسري، وهجر الزوجين للبيت وترك الأبناء في مهب الدمار!

لماذا؟ لأجل أن تجمع هذه وهذا وتلك مزيداً من المتابعين والمتابعات وأموال الدعايات؟ إذن لا يقولن أحد بأنها عقوبات قاسية لأن ما يفعله أمثال هؤلاء مدمر بما لا يقاس!

البارحة استمعت لأحد هؤلاء ممن يعرّف نفسه بأنه من رواد العمل التربوي، حيث يقول للزوجة بأن تغير سلوكيات زوجها واهتمامه بمظهره دليل على وجود امرأة أخرى في حياته! أيعقل أن يتفوه رجل تربوي بمثل هذا؟ ما المصلحة من وراء هذا الحديث ؟ لماذا هذا السعي لإفساد الأسرة وبهذا الإلحاح؟

أتمنى أن يمنع أي شخص يتفوه بمثل ذلك، فما تمر به الأسرة العربية من تحديات ومخاطر لا يحتاج لمزيد من الحرائق ولا لمزيد من سكب الزيت على النيران!