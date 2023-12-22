مستشفيات ود مدني السودانية خارج الخدمة

أكدت نقابة ((أطباء السودان))، أمس، أن جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني السودانية عاصمة ولاية الجزيرة (وسط) ((خارج الخدمة))، جراء الصراع الدائر في الولاية بين قوات الجيش، و((الدعم السريع)).

وأفادت النقابة الطبية غير الحكومية في بيان بأن ((جميع المستشفيات والمصحات الحكومية والخاصة في مدينة ود مدني خارج الخدمة)). وذكر البيان أن ((22 مستشفى ومركزاً علاجياً حكومياً وخاصاً بالمدينة توقفت عن تقديم العلاج، بما فيها مستشفى ود مدني التعليمي))، أكبر مستشفى حكومي بالمدينة.

وأشارت النقابة أن ((عمليات نهب وتخريب واسعة)) لمستشفيات المدينة، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى ((انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية)).

وتحدث البيان أيضاً عن مقتل اثنين من الكوادر الطبية، إثر اعتداء على مستشفى رفاعة التعليمي، بمدينة رفاعة شرق ولاية الجزيرة.

وأوضح أن ((مدينة ود مدني شكلت مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية بعموم البلاد، بعد خروج معظم مستشفيات العاصمة الخرطوم عن الخدمة)).

وكانت صحف سودانية كشفت أول من أمس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان وافق على لقاء قائد قوات (( الدعم السريع )) محمد حمدان دقلو ((حميدتي)) بشرط وقف إطلاق النار، والخروج من منازل السودانيين وفقاً لـ اتفاق جدة .

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق سلَّم، الاثنين الماضي، رسالة مكتوبة من البرهان لرئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا((إيغاد)) من خلال سفير جيبوتي في المغرب على هامش المنتدى العربي الروسي، تفيد بموافقته على لقاء حميدتي بعد تحقيق شروطه.

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