موازنة الأردن رهينة الظروف الجيوسياسية

أقرت الحكومة الأردنية مشروع موازنة العام المقبل، موازنة تحمل في طياتها تحديات عدة، ومخاوف من أن تلقي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة بظلالها على هذه الموازنة، ووفقاً للتصريحات الرسمية فإن هذه الموازنة تقدر إنفاقاً حكومياً يبلغ 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار).

وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود أن أبرز ما يميز هذه الموازنة أنها تأتي في وقت حرج جداً، وكل فرضياتها بنيت على الظروف العادية، ومن المفترض أن يكون لديها مرونة في أن تتحول إلى موازنة طوارئ.

وقال الداوود في هذه الموازنة، هنالك زيادة في المخصصات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لرفع كفاءتها، وهنالك زيادة في مخصصات الطوارئ كانت سابقاً 60 مليون دينار وأصبحت 100 مليون دينار.

وأشار الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إلى أنّه ليس هنالك ما هو جديد في موازنة العام المقبل، فهي لا تختلف عن الموازنات السابقات، بالرغم أن الظروف تستدعي إعداد موازنة طوارئ نتيجة الحرب الدائرة على غزة، وما سينتج عنها من تداعيات وخاصة إذا طال أمد هذه الحرب، في الوقت الذي يعيش به الأداء الاقتصادي تباطؤاً لا يمكن إنكاره، وللسنة الرابعة على التوالي لن تقوم الحكومة بفرض زيادة على الضرائب، وسنشهد ذات المنوال في النمو مما يدر على الخزينة ما يقارب 350 مليون دينار.

ولفت الدرعاوي إلى أن هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، كان من الأجدر أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الأردنية، من خلال زيادة المشاريع الرأسمالية التي لها أثر حقيقي على الاقتصاد، والتنبه إلى المشاريع التي لا جدوى لها فعلياً.

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