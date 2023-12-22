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تل أبيب تبحث هدنة طويلة

12/22/2023 7:33:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في جديد التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة ((حماس))، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس تقديم عرض لحركة ((حماس))، يتضمن هدنة طويلة نسبياً وليس أسبوعاً فقط.

جاء هذا الإعلان بعدما أكدت الفصائل في بيان، أن هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للحرب.

في المقابل نقلت ((سي ان ان)) عن مسؤولين لم تسمهم القول إن إسرائيل تناقش حالياً مقترحات إضافية من شأنها إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الأسرى.

وقدمت الحكومة الإسرائيلية عرضاً جديداً لحركة ((حماس)) ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 أسيراً، وفق ما نقلته شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي لم تكشف هويته: ((قدمت إسرائيل عرضاً جديداً لحركة ((حماس)) لعقد هدنة لمدة أسبوع، يتم خلالها الإفراج عن 35 رهينة إسرائيلية جديدة تضم من تبقى لدى الحركة من نساء وكبار سن وجرحى ومرضى)).

ووفقاً للمسؤول، تشمل هذه المجموعة الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة كيبوتس بالقرب من حدود غزة، والذين ظهروا مؤخراً في مقطع فيديو بثته ((كتائب القسام)) بدأ بعبارة ((لا تتركونا نشيخ))، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم.

وكانت هدنة سابقة امتدت أسبوعاً أواخر الشهر الماضي (نوفمبر 2023)، أفضت إلى تبادل أسرى بين الطرفين، لكنها عادت وانهارت مطلع الشهر الحالي (ديسمبر 2023).

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