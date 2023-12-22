إسرائيل تكثّف القصف وتوسّع الهجوم البري

وسعت القوات الإسرائيلية هجومها البري باجتياح جديد في وسط غزة، مع وقوع قصف عنيف وضربات جوية على جباليا البلد ومخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، حيث تحاول آليات إسرائيلية التقدم من الجهة الغربية لجباليا وسط دوي إطلاق النار.

وأمر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوباً على الفور، ما يشير إلى محور تركيز جديد للهجوم البري الذي دمر بالفعل شمال القطاع، ونفذت خلاله القوات الإسرائيلية سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.

قصف كثيف

وأفاد سكان البريج بأن إسرائيل قصفت بالدبابات المناطق الشرقية من البريج التي كانت مكاناً للإخلاء في أحدث أمر عسكري. كما ذكرت الإذاعة الفلسطينية أمس أن 30 فلسطينياً سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما وردت أنباء عن ضربات جوية في خان يونس ورفح في الجنوب.

انتشلت الطواقم 30 قتيلاً أمس من تحت أنقاض منزل عائلة خلة في جباليا، غالبيتهم من النساء والأطفال، عقب استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى لوقوع مجزرة بحق العائلة والنازحين الذين تواجدوا داخله، فيما لا يزال عدد كبير منهم تحت الركام.

وعثرت الطواقم الطبية على أعداد كبيرة من جثامين القتلى المتحللة في الشوارع وتحت الأنقاض بمناطق: تل الزعتر، ومحيط المستشفى الإندونيسي، ومخيم جباليا خاصة حي الجرن.

في تطور ميداني لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عزز قواته في خان يونس بخمسة ألوية جديدة، وذلك بعد ساعات من كشف وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش سحب كتيبة في لواء غولاني من غزة بعد 60 يوماً من القتال تكبد فيها اللواء خسائر كبيرة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها عن الخسائر البشرية إن 20057 فلسطينياً قُتلوا، وأصيب 53320 في الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

في المقابل قالت الفصائل الفلسطينية أمس، إنها أوقعت 5 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بين قتيل وجريح، بعد استهدافهم بقذيفة مضادّة للتحصينات والاشتباك معهم.

وأضافت في عدة بيانات عبر ((تلغرام))، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما استهدفت قوة راجلة بعبوة مضادّة للأفراد، والاشتباك مع مَن تبقّى من أفرادها، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وفق ما نقلته ((وكالة أنباء العالم العربي)).

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