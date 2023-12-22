تقارير «البيان»: «منحة من رحم المحنة».. احتفاء بولادة أطفال وسط «الحرب»

مع كل ضحية ترسل إلى ثلاجة الموتى، هناك مخاض لأكثر من ولادة، فالحياة تسابق الموت في غزة، والنازحون المشردون الذين جاءوا إلى مراكز الإيواء من كل حدب وصوب ((يحتفلون)) بالولادة في أتون الموت.

إنجابفي غزة تتبادل الأرواح وتتآلف، الأحياء ينوبون عن الأموات، كل سيدة مشغولة بتجديد صباها من خلال صغارها، تدفن أبناءها وتنجبهم في اللحظة ذاتها، تتحرك من مقبرة إلى مخاض، تراها قطرة حليب لطفل يولد في وجه دبابة تربض على أبواب المستشفى.

وقد لا يتخطى المواليد في الحرب أعداد الضحايا، لكن في غزة رغم الحرب يولد الحب واليقين والأمل، كما يولد طفل في سرير طفل آخر، يشرب حليبه، ويواصل عمره بدلاً منه، ويواصل السير إلى غده بين قذيفة وأختها.

وتواجه آلاف الحوامل في مراكز النازحين تحديات الحرب، خصوصاً لجهة صعوبة وصول الخدمات الطبية، والنقص الحاد في الطعام والشراب والأكسجين وإمدادات الطاقة، فكيف تلد الغزيات في أتون الحرب؟ هذا السؤال يبقى الأكثر شيوعاً.

وفي شهادة للصحافي عادل الزعنون، فإن إحدى السيدات النازحات الحوامل، أنهكتها مشقة النزوح، فنزلت اضطرارياً في خيمة الصحافيين لأخذ قسط من الراحة، ولأنها أرادت أن لا تلد في الخيمة، ونظراً لصعوبة وصول القابلات أو الأطقم الطبية، اضطرت للمشي مسافة أخرى، مبيناً أن الولادة في زمن الحرب أصبحت أشبه بـ((القيصرية)).

ويوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن النساء الحوامل تعرضن خلال الحرب، لمشكلات صحية كثيرة، نتيجة للتوتر الناتج عن القصف والنزوح، علاوة على نقص الطعام والشراب، ما أصاب غالبيتهن بالجفاف، ناهيك عن النزيف الناتج عن الإرهاق والتعب بعد المشي لمسافات طويلة.

وحسب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، فإن ما يزيد على 50 ألف امرأة حامل في القطاع، واجهن تحديات الولادة في ظل الحرب، حيث لا مستشفيات تعمل بطاقتها، ولا كوادر طبية بإمكانها الوصول إلى مراكز النزوح، وخروج مستشفيات الولادة تحديداً عن الخدمة، وكل هذه الأمور نتج عنها حالات إجهاض، وفي أحيان أخرى وفيات لأمهات أو أطفال، على حد سواء.

وتصف المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، ولادة النساء الغزيات في ظل الحرب، بأنها غير آمنة تحت القصف، وتفتقر للحد الأدنى من الرعاية، والحصول على الماء والغذاء، مبينة: ((ظروف الحوامل في قطاع غزة في غاية الخطورة)).

وقالت ناتاليا في شهادتها إن سيدة حامل في مدينة غزة، أوشكت أن تضع جنينها بين أنقاض المنازل المدمرة، وأثناء سقوط القذائف، وكادت أن تفقد حياتها، بسبب الرعب والتعب الذي أصابها، وبعد ولادتها في مستشفى الشفاء بساعات، اضطرت لإخلاء مكانها بسبب تزايد أعداد الجرحى الوافدين.

وفي شهادة للفلسطينية هلا السميري (30) عاماً، تقول: ((نزحت مع عائلتي من خان يونس، بعد تعرض المنطقة لقصف شديد، مسافة طويلة لعدم توفر المواصلات، وما أن نزلنا بمدرسة لوكالة غوث في جنوب غزة، حتى شعرت بألم المخاض، نقلني الأهل إلى أحد المستشفيات القريبة، ووضعت طفلتي بعملية قيصرية)).

ومضت السميري: ((المعاناة تستمر لما بعد الولادة، فلا طعام سوى التمر، ولا شراب سوى المياه المالحة، والأطفال يعانون الجفاف بسبب نقص الحليب، لا مكان هادئ، والرعاية مفقودة.. الولادة في الحرب أصبحت كابوساً مرعباً))، لكنها بلسم لجرح فقدان عدد من أطفال غزة.

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