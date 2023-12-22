الإمارات تدين حادث إطلاق نار داخل جامعة في براغ

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وتعاطفها لحكومة جمهورية التشيك ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتحاول الشرطة فهم الأسباب التي دفعت طالباً إلى قتل 13 شخصاً في جامعة تشارلز في براغ، في أسوأ هجوم تشهده جمهورية التشيك في تاريخها الحديث.

وأقام السكان نصباً تذكارياً مرتجلاً خارج الجامعة من الشموع والزهور بينما واصلت الشرطة تحقيقاتها في الحرم الجامعي الواقع في الوسط التاريخي لمدينة براغ.

وقتل الطالب البالغ من العمر 24 عاماً، 13شخصاً وجرح 25 آخرين، قبل أن ينتحر.

وقال وزير الداخلية فيت ركوسان للتلفزيون العام التشيكي أمس ((نعرف هوية القتلى الـ14. إنهم 13 ضحية للمسلح المجنون، وهو نفسه))، وذلك في تراجع عن الحصيلة السابقة التي أفادت عن مقتل 14 شخصاً. في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة حداداً وطنياً اليوم السبت، بينما دُعي السكان إلى الوقوف دقيقة صمت في منتصف النهار.

أسلحة وذخيرة

من جهته، أشار قائد الشرطة مارتن فودراسيك إلى أن القاتل الذي لم يكن معروفاً للسلطات، كان يملك ((كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة))، موضحاً أن التحرك السريع للشرطة حال دون وقوع مذبحة أكبر.

وقُتل كل الضحايا داخل المبنى، وكان من بينهم زملاء للقاتل في الجامعة. وقال فوندراسيك إن الشرطة بدأت تبحث عن المهاجم حتى قبل وقوع إطلاق النار، بعد العثور على جثة والده في بلدة هوستون غرب براغ.

وأوضح أن مطلق النار ((توجه إلى براغ قائلاً إنه يريد الانتحار)).

وفتشت الشرطة في البداية مبنى كلية الفنون حيث كان يفترض أن يحضر القاتل أحد الفصول لكنه توجه إلى مبنى آخر قريب، ولم تعثر عليه الشرطة في الوقت المناسب. وتقع الكلية في الوسط التاريخي للعاصمة براغ، بالقرب من مواقع سياحية رئيسية مثل جسر تشارلز الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ14 وساحة المدينة القديمة.

وأرسلت الشرطة وحدة تدخل على الفور. وبعد عشرين دقيقة، عُثر على مطلق النار ميتاً. وقال فوندراسيك إن الشرطة تشتبه في أن المسلح ذاته قتل شاباً وابنته البالغة من العمر شهرين أثناء نزهة في إحدى غابات الضواحي الشرقية لبراغ 15 ديسمبر الجاري. ووصل التحقيق في هذه الجريمة إلى طريق مسدود، إلى حين العثور على أدلة في هوستون تربط مطلق النار بهذه الجريمة.

مواساة وتضامن

وعبر المسؤولون السياسيون المحليون والدوليون عن مواساتهم وتضامنهم مع أهالي الضحايا بعد الهجوم. وقال رئيس الحكومة التشيكية بيتر فيالا، إن ((لا شيء يمكن أن يبرر هذا العمل المروع))، مقدماً تعازيه للعائلات المكلومة.

من جهته، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه، مندداً في الوقت ذاته بعمل ((لا مبرر له)). كذلك قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيهم.

يشار إلى أنه في العام 2015، قتل رجل يبلغ من العمر 63 عاماً سبعة رجال وامرأة قبل أن يقتل نفسه في مطعم في مدينة أوهير سكي برود في جنوب شرق البلاد. وفي العام 2016، قتل رجل ستة أشخاص في غرفة انتظار في مستشفى في مدينة أوسترافا في شرق البلاد، حيث توفيت امرأة أخرى بعد أيام، وانتحر القاتل.

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