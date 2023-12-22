الجمعية الباكستانية تغرس 1005 شجرات في حتا

أطلقت الجمعية الباكستانية في دبي، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة وهيئة تنمية المجتمع بدبي ومجلس الأعمال الباكستاني، مبادرة ((من أجل إماراتنا نزرع)) التي تهدف إلى غرس 1005 شجرات في محمية النحل بمدينة حتا، بمشاركة 300 شخص من الجالية الباكستانية.

وحضر الفعالية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وحسين محمد القنصل العام لجمهورية باكستان والدكتور محمد سعيد الكندي العضو الفخري لمجموعة عمل الإمارات للبيئة ووزير البيئة والمياه الأسبق.

تنوع

وتأتي المبادرة في إطار المساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكوكب، وإحداث تغيير إيجابي على البيئة في مدينة حتا.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي إن الإمارات تمتلك مسيرة رائدة في العمل من أجل المناخ وحماية البيئة محلياً وعالمياً، وأن المبادرة تصب في إطار دعم مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في دعم قضايا المناخ وتقديم مثال يحتذى.

استدامة

من ناحيته، ثمن حسين محمد، جهود الإمارات في التصدي لتحديات المناخ، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ورد الجميل لدولة الإمارات حيث تحظى الجالية الباكستانية بكامل الرعاية والاهتمام في مختلف المناحي، في دبي وفي دار زايد بشكل عام.

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