أحمد بن سعيد: نتطلع لتعزيز العمل الخيري والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية

احتفلت مؤسسة الجليلة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2013، بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاقها، كمؤسسة عالمية غير ربحية للرعاية الصحية، تكرِّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد، ونشر الأمل، وتحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية والابتكار الطبي.

حضر الحفل الذي أقيم برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة ((دبي الصحية))، د. رجاء عيسى القرق عضو مجلس إدارة دبي الصحية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، ود. عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ود. عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات والمتبرعين وشركاء العطاء، الذين ساهموا بدعم العمل الخيري للمؤسسة منذ تأسيسها في عام 2013، ويواصلون التزامهم حتى اليوم، حيث جرى تسليط الضوء على إنجازاتهم خلال العقد الماضي، تقديراً لدعمهم المستمر لمسيرة المؤسسة، ومن بينهم جامعة أميتي، وحسين خانصاحب، وعبدالغفار حسين، وعبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، ومرويس عزيزي، ود. وائل عبدالرحمن المحميد.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ((يعكس العمل الخيري المزدهر في دولة الإمارات، المبادئ والقيم وأسلوب الحياة المتجذر في ثقافة ونفوس أبناء الإمارات. ومن هذا المنطلق، حرصت مؤسسة الجليلة خلال العقد الماضي، على دعم المتبرعين في عطائهم، ومنحهم الفرصة للمساهمة في الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في المجتمع، حيث نشعر بالامتنان لالتزامهم المستمر الذي يسمح لنا بتحقيق أثرٍ ملموس في حياة الفئات الأكثر حاجة للدعم، بما ينسجم مع مفهوم العطاء الراسخ بين أبناء دولة الإمارات، وإذ نحتفل اليوم بمرور عشر سنوات من العطاء، فإننا نتطلع لمواصلة مهمتنا في تعزيز العمل الخيري ضمن القطاع الصحي)).

وتلتزم مؤسسة الجليلة منذ انطلاقها بالارتقاء بصحة الإنسان، من خلال برامجها ومشاريعها، وحققت إنجازاتٍ ملموسة من خلال التزامها الراسخ بالبرامج الخيرية في مجالات التعليم الطبي والبحث ورعاية المرضى، وتحسين حياة آلاف الأفراد، حيث يتجلى الأثر الواضح للمؤسسة، من خلال تقديمها الدعم لــ 8768 حالة، 30 % منها أطفال يعانون من أمراض مهددة للحياة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقدمت مؤسسة الجليلة في إطار جهود تطوير البحث العلمي 125 منحة بحثية، واستثمرت ما يقارب 50 مليون درهم إماراتي في البنية التحتية للأبحاث وتعزيز المعرفة. وتمتد مساهمات المؤسسة إلى دعم بناء قادة مستقبل الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقديم 146 منحة دراسية لطلاب الطب والأطباء المتدربين. وتهدف المشاريع الريادية وجهود العمل الخيري المستمرة للمؤسسة، إلى نشر الأمل بين الأفراد، ودعم تطوير قطاع الرعاية الصحية والتعليم، ليصل إلى آفاق جديدة.

عطاء استثنائي

من جانبها، قالت د. رجاء عيسى القرق: ((حققت مؤسسة الجليلة إنجازات متميزة على مدار أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال برامج الرعاية الصحية التي أسهمت بدعم آلاف الطلاب والباحثين والمرضى. ونسلط في هذا الاحتفال الضوء على مسيرة المؤسسة، إلى جانب التزام المتبرعين والداعمين وعطائهم الاستثنائي، والذين نعمل معهم على رسم ملامح وإرساء الأسس لمستقبل مشرق ومستدام في مجال الرعاية الصحية، انطلاقاً من حرصنا المشترك على تعزيز صحة المجتمع في الدولة. إذ تسهم مؤسسة الجليلة من خلال منهجها المُبتكر بتطوير الرعاية الصحية، وترك أثر إيجابي طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة)).

وأضافت القرق: ((نتوجه بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المؤسسة، بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التزام سموه المستمر والراسخ تجاه الرعاية الصحية، حيث تعتبر قيادته الحكيمة مصدر الإلهام والقوة التي تدفعنا للمضي قدماً في جهودنا. إذ نلتزم بتحقيق رؤيته الحكيمة، من خلال تطوير برامج ومشاريع الرعاية الصحية، وتقديم الأمل للمرضى وعائلاتهم)).

بدوره، قال د. عامر أحمد شريف: ((تعتبر جهود مؤسسة الجليلة والتزامها بتطوير الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار، محل تقدير وثناء، حيث ساهمت في رسم ملامح مستقبل الطب والعلوم الصحية، بما ينسجم مع التزام ((المريض أولاً))، وأتوجه في هذه المناسبة بالشكر لكامل فريق مؤسسة الجليلة، الذي تميز بتقديم الدعم اللازم لرعاية للمرضى، والعمل باستمرار على الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في الدولة ومجتمعها)).

مساهمات

وقال الدكتور عامر الزرعوني: ((ساهم المتبرعون بتقديم برامج مهمة في مجالاتنا المستهدفة، كالرعاية والتعلم والاكتشاف، وذلك بدعم من الفريق المتميز للمؤسسة، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المهمة، والجهود الاستثنائية، حيث نستمد قوتنا من الدعم المقدم لنا، لننشر الأمل مع داعمينا يداً بيد)).

وأضاف: ((نؤمن بدور مؤسسة الجليلة في تأسيس مستقبل مشرق، تكون فيه صحة وعافية الأجيال القادمة ذات أولوية قصوى. ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإطلاق سموه للمؤسسة، بهدف تغيير حياة آلاف المرضى والطلاب والباحثين، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وتوجيهات سموه المستمرة لإيصال مؤسسة الجليلة إلى مكانتها المرموقة التي باتت عليها)).

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