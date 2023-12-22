«جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي» تفتح باب المشاركة لأصحاب المزارع بدول الخليج

دعت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أصحاب المزارع والعزب في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة في المسابقات والمهرجانات المصاحبة للجائزة التي تقام في منصتها بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وتستقبل اللجنة المنظمة طلبات المشاركة في المسابقات المصاحبة حتى 1 مارس 2024، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ، ويتاح للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من مربي الثروة الحيوانية المشاركة في مسابقات ((أفضل السلالات))، و((أفضل الأوزان))، و((أفضل إنتاج حليب)).

وأشارت اللجنة المنظمة للجائزة، إلى أن إتاحة الفرصة لمربي الثروة الحيوانية في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، تعزز مكانتها الإقليمية كجائزة رائدة في مجال التميز الزراعي.

وتسهم هذه المشاركات في تنمية الثروة الحيوانية على مستوى المنطقة، من خلال تبادل الخبرات، وتحسين جودة المنتجات الحيوانية، وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في مجال تربية الثروة الحيوانية، وتبادل المعلومات حول أحدث التقنيات والممارسات التي تسهم في خفض التكاليف، من خلال التعاون في شراء الأعلاف والأدوية والمستلزمات الأخرى.

وأوضحت اللجنة أن المسابقات المتاحة لمشاركة المربين في دول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن مسابقة أفضل السلالات، سلالات النعيمي والنجدي والماعز الشامي والحري والعرب والماعز العارضي، بينما تتضمن مسابقة أفضل الأوزان، سلالات النعيمي والنجدي والحرّي والعرب، وجميع سلالات الضأن والعارضي والماعز الشامي، وجميع سلالات الماعز. أما مسابقة إنتاج الحليب، فتضم سلالات النعيمي والنجدي والحري والماعز العارضي وسلالة الماعز الشامي، وكذلك أشواط مفتوحة لكافة سلالات الضأن والماعز.

وتضم جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثانية هذا العام، 9 مهرجانات منوعة، و21 مسابقة من المسابقات المصاحبة، موزعة على 72 مسابقة فرعية، تشتمل على مسابقة أفضل منتج من التمور، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية من النخيل، ومسابقة أفضل سلة فواكه الدار، ومسابقة أفضل سلة تين، ومسابقة أفضل ثمار السدر، ومسابقة الطهي الحي، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية الغذائية الحيوانية والبحرية، ومسابقة أفضل منتج ألبان، إلى جانب مسابقات الثروة الحيوانية، والمسابقة التوعوية والترويجية.

وتبلغ قيمة الجوائز التي تمنحها الجائزة في دورتها الثانية، أكثر من 10 ملايين درهم، مُقسَّمة على المشاركين في الفئات الرئيسة للجائزة، والمشاركين في المسابقات والمهرجانات المصاحبة، ضمن فعاليات ((مهرجان الشيخ زايد)) في الوثبة، وتنقسم الفئات الرئيسة للجائزة إلى أربع، تشمل الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي، وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

أما الفئة الثانية، فتم تخصيصها للابتكار الزراعي، وتشمل جائزتين، الأولى للابتكار الزراعي النباتي، والأخرى للابتكار في الإنتاج الحيواني، بينما تمّ تخصيص الفئة الثالثة للمزارع التجارية، وتشتمل على جائزتين، إحداهما للمزارع التجارية النباتية، والثانية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تم استحداثها ضمن فئات الجائزة في الدورة الثانية، حيث خصصت الفئة الرابعة لأفضل امرأة مزارعة ومربية متميزة، وتشتمل على جائزتين، إحداهما لأفضل مزارعة متميزة، والثانية لأفضل مربية متميزة، وذلك بهدف دعم وإبراز دور وجهود المرأة في المجال الزراعي، ومساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

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